Akıllı telefon markaları arasında giderek yükselmeye başlayan markalardan biri olarak dikkat çeken Oppo, geçtiğimiz günlerde bir dizi yeni modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Çinli akıllı telefon üreticisi sürekli yeni modeller tanıtmaya devam ederken bir yandan da markanın mevcut serileri güncellediğini de söylemek gerekiyor. Bu noktada yeni modellerden birisi de Oppo A83 2018 akıllı telefonları olarak karşımıza çıktı.

Yeni depolama seçenekleriyle beraber ortaya çıkan Oppo A83 2018 akıllı telefonlarının, detayları da oldukça dikkat çekti. Bu noktada yeni modelin özelliklerinden ve detaylarından söz edelim.

Oppo A83 2018 Nasıl Özelliklere Sahip?

Yeni akıllı telefon modellerinden biri olarak dikkat çeken Oppo A83 2018 modelinin özellikle tasarımı bir hayli dikkat çekici. Ön kısımda oldukça geniş bir ekran kullanan telefon, arka kısımda A modellerinde çok sık gördüğümüz özelliklerle geliyor. Bunun dışında telefonların özellikleri de bir hayli dikkat çekici.

Bu modelle beraber gelen ekran boyutunun ise 5.7 inç olduğunu belirtelim. 5.7 inçlik bir ekran boyutunun yanı sıra telefonların 720 X 1440 çözünürlük değerine sahip olduğunu da ekleyelim. Ekran kısmında giriş seviyesiyle orta segment arasında bir modelden söz ediyoruz. Bunun dışında teknik özellikler kısmında da yine orta segment serilerini yansıtan özellikler bulunuyor. Oppo A83 2018 işlemci kısmında MediaTek Helio P23 işlemcileri kullanılıyor.

Fiyatı aşağı çeken işlemci serisinin RAM bellek kısmında da 4 GB gibi standart bir seriye yer verildiği görülüyor. 4 GB RAM bellek miktarı ve 64 GB depolama alanı bulunan akıllı telefonların, batarya kısmında ise 3180 mAh değerinde bir batarya kullanıldığını görüyoruz.

Kamera kısmında arka bölümde 13 MP değerinde bir kamera kullanan telefon, 8 MP değerinde de bir ön kamerayla beraber geliyor. Tüm bu özelliklerle beraber Oppo A83 2018 modelinin fiyatı kısmında ise 258 dolar gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. 3 GB versiyonun ise 214 gibi bir rakamla satıldığını ekleyelim.