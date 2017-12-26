Oppo A83 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Oppo, A75 ve A75’leri duyurduktan kısa bir süre sonra başka bir akıllı telefonunu tanıttı. A83 olarak adlandırılan bu cihaz, 8 çekirdekli 2.5GHz işlemci tarafından destekleniyor ve 720×1440 piksel çözünürlüklü 18: 9 en boy oranıyla 5.7 inç ekran kullanıyor.

Diğer özellikleri arasında dahili bellek 32GB ve RAM 4GB‘dır. Cihazda 13MP arka kamera ve 8MP ön kamera bulunuyor. 150.5 × 73.1 × 7.7mm ölçülerinde ve 143 gram ağırlığında olan telefon, Android 7.1 çalıştırıyor ve 3.090mAh pil içeriyor.

Oppo A83 ayrıca, yüz tanıma teknolojisi ile şirket 0.18 saniye içinde cihazın kilidini açabileceğini iddia ediyor. Telefon için renk seçenekleri arasında Şampanya Altın ve Siyah bulunmaktadır.

Telefonun ücreti 1.399 CNY (Yaklaşık 215 $) ‘dir. Telefon 29 Aralık’ta Çin’de satışa sunulacak.