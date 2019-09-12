Oppo A9 (2020) Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Oppo A9 (2020) özellikleri açıklandı. Oppo A9 (2020) nasıl bir akıllı telefon modeli oldu? İşte merakla beklenen model hakkında tüm bilinenler.

Akıllı telefonlar için kısa bir süre içerisinde çok fazla model sunmasıyla dikkatleri üzerine çeken Oppo, tanıtımlarına devam ediyor. Bu kez Oppo A9 (2020) akıllı telefon modeli tanıtıldı.

Apple’ın iPhone akıllı telefonlarının gerisinde kalan bir model olarak karşımıza çıkıyor olsa da yabana atılmayacak bir telefon olan Oppo A9 (2020) özelliklerine bakalım.

Oppo A9 (2020) Tasarım Detayları

Akıllı telefonlarında belli bir tasarımı benimseyen Oppo, bu modelde de yine benzer bir tasarım kullanıyor. Kamera alanı yine ortalanmış ve belli bir alana göre konumlandırılmış durumda. Üst üste sıralı olan 3 kamera bulunan akıllı telefon modelinin, ön kısımda su damlası çentik alanı sunduğunu görmek mümkün oluyor.

Su damlası çentik alanı benzerlerine göre biraz daha küçük tutulmuş durumda. Bu da ekranda biraz daha fazla bir alan sunulması sağlanıyor. Yeni akıllı telefonların ekran gövde oranı %89 olarak açıklandı. Tasarım kısmında son detayımız ise iki farklı renk seçeneğinin sunulmuş olması.

Ekran Kısmında Özellikler Neler?

Bu modelin ekranı, diğer akıllı telefon modellerine göre biraz daha geniş. Yeni akıllı telefonlarda 6.5 inçlik bir panel bulunuyor. HD+ çözünürlük değerine sahip olan akıllı telefonun IPS LCD tercihi yaptığını ve PPi değerinin de 270 PPi olduğunu ekleyelim.

Teknik Özellikler Neler?

Orta segment akıllı telefon modellerinin fiyat performans serisi akıllı telefon modellerinden biri olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Oppo A9 (2020) modelinin işlemci kısmında Snapdragon 665 serisi işlemciler bulunuyor.

Ana modelde dikkat çeken işlemciler 8 çekirdekli ve bu işlemciler 2.0 GHz hız değeri sunuyor. Grafik birimi kısmında Adreno 610 serisi grafik birimiyle karşımıza çıkan akıllı telefonların RAM kısmında ise 4 GB RAM miktarı bulunacak. LPDDR4x teknolojisinde olan RAM ile depolama kapasitesi kısmında da 256 GB seçeneği karşımıza çıkıyor.

Kamera Özellikleri

Yeni akıllı telefon modelinin kamerası konusunda da iyi bir tercih söz konusu. 48 MP değerinde ana arka kamera f/1.8 diyafram açıklık değerine sahip. İkinci kamera kısmında ise 8 MP değerinde bir kamera karşımıza çıkıyor. Bu kamerada ise f/2.25 diyafram açıklık değeri karşımıza çıkıyor. Son kamera ise f/2.4 diyafram açıklık değerine sahip olan 2 MP değerinde derinlik algısı kamerası.

GameBoost 2.0 teknolojisi, 5000 mAh değerinde batarya, Android Pie işletim sistemiyle beraber gelen akıllı telefonların 16 Eylül tarihinde satışa çıkacağını ve fiyatın ise henüz açıklanmadığını da ekleyelim.