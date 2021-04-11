Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, son günlerde yeni modelleri ile gündeme geliyor olsa da şirket daha önce sunduğu modellerini güncellemeyi ihmal etmiyor. Bilindiği üzere şirket ilk olarak bu hafta Reno 2 Z için Android 11 tabanlı yeni ColorOS 11 güncellemesini sunmaya başlamıştı. Bugün ise bu modele iki farklı cihaz daha eklenerek kararlı bir şekilde güncelleme almaya başlıyor.

Bu iki cihaz A91 ve Reno3 A oluyor. A91 için Endonezya’da sunulan yeni güncelleme, Reno2 Z için ise Hindistan pazarına ulaştı. Eğer sizde bu cihazları kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Bilindiği üzere Oppo, geçtiğimiz yıl ColorOs 7.2 ile Japonya’da Reno3 A modelini piyasaya sürmüştü. Bugün ise cihaz yeni Android 11 tabanlı ColorOS 11 güncellemesini alıyor. Güncelleme modellere göre farklı boyutlarda gelmiş durumda. Reno3 A için 3.07 GB boyutundaki güncelleme, Wi-Fi ile indirilebilir durumda.

Şirketin bir sonraki güncelleme dağıtım bölgeleri Hindistan, Malezya, Tayland, Pakistan, Myanmar, Endonezya, Vietnam, Kamboçya ve Filipinler olacak. Ayrıca şirket, 14 Nisan‘dan itibaren Hindistan ve Endonezya‘da A5 (2020) için, A9 (2020) için Avustralya‘da , Suudi Arabistan ve BAE‘de A73 5G için ColorOS 11 beta sürümlerini sunmaya başlayacak.