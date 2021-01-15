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Oppo A93 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

90Hz ekranlı Oppo A93 5G, Snapdragon 480 işlemci ve 48MP üçlü kameralarla piyasaya sürüldü. İşte telefonlara dair bilmeniz gereken detaylar...

Ayşen Sıla

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Oppo A93

Qualcomm, kısa süre önce bütçe dostu 5G telefonlar için Snapdragon 480 5G işlemcisini tanıttı. Vivo, Oppo, Xiaomi ve birkaç başka markanın 2021 yılının ilk çeyreğinde SD480 ile çalışan telefonları piyasaya süreceği de ortaya çıktı. Geçen hafta Vivo Y31s 5G, dünyanın ilk Snapdragon 480 işlemcisi ile çalışan akıllı telefonu olarak piyasaya çıktı. Bugün Oppo Snapdragon 480 ile desteklenen başka bir telefonu Oppo A93 5G telefonunu tanıttı.

Oppo A93

Oppo A93 5G, 162.9 x 74.7 x 8.4 milimetre ve 188 gram ağırlığında. Telefonda delik tasarımlı 6,5 inç LTPS LCD paneli bulunuyor. Ekran bir FHD + çözünürlüğü, 20: 9 en boy oranını, DCI-P3 renk gamını, 405ppi piksel yoğunluğunu ve 90Hz yenileme hızını destekliyor.

Telefon, 8 megapiksellik bir ön kameraya sahip. Arka tarafta ise f/1.7 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel portre lensi ve 2 megapiksel makro kamera içeren üçlü bir kamera sistemini beraberinde getiriyor.

Oppo A93

Güvenlik için, yanda bir parmak izi tarayıcısı ve yüz kilidi bulunuyor. Cihazda bulunan diğer özellikler arasında ColorOS 11.1 tabanlı Android 11 İşletim Sistemi, çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C ve 3,5 mm ses girişi de yer alıyor.

Oppo A93

Oppo A93 5G’nin 8GB + 256GB versiyonu yaklaşık 309 dolar olarak fiyatlandırılıyor. 8GB + 128GB’lık modelinin fiyatı henüz bilinmiyor. Telefonun renk çeşitleri arasında Elegant Silver, Dazzle Black ve Aurora bulunuyor.

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KaynakGsm Arena

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