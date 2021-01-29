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Oppo A94, 30W Hızlı Şarj Desteği İle Geliyor!

Oppo'nun akıllı telefon pazarına süreceği yeni akıllı telefonu A94'ün hızlı şarj desteğiyle geleceği bir sertifika ortaya çıktı.

Yunus Emre Çakır

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Oppo Find X3

Yaklaşmakta olan yeni bir Oppo modeli olan A94, bugün itibariyle hızlı şarj desteğiyle geldiğini ortaya koyan CQC sertifikasını aldı. Çin’de ortaya çıkan bilgiye göre yeni model 30 W hızlı şarj desteğini kullanıcılara sunacak.

CPH2203 model adıyla gelecek olan cihazın adı NBTC sertifikasından sonra A94 olarak belirlenmişti. Ayrıca Tayland merkezli bir başka sertifika merkezi cihazın 4G bağlantı seçeneğinin olacağını doğruladı.

Yeni Oppo A94‘ün Geekbench sonuçlarına bakacak olursak eğer, Helio P95 yonga setini kullandığını görüyoruz. Bununla beraber cihazın 6 GB RAM kapasitesinin olacağı da ortaya çıkıyor. Android 11 ile çalışan cihaz, FCC sertifikasını da aldı.

Böylelikle cihazın güç tuşuna gömülmüş bir parmak izi okuyucusu, LCD 6.2 inç ekran gibi özellikleri de bulunuyor. Bütün bu sertifikalardan sonra yeni modelin tanıtımının yaklaştığı da kesinleşiyor.

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