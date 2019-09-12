Oppo A9s Özellikleri Ortaya Çıktı!

PCHM10 / PCHT10 model numarasına sahip yeni bir Oppo telefonu, tanıtımının hemen öncesinde TENAA’da sızdırıldı. Telefonun özellikleri, kısa bir süre önce piyasaya sürülen Oppo A5‘in (2020) Çin varyantı olduğunu gösteriyor.

PCHM10 / PCHT10, 163,6 x 75,6 x 9,1 mm ölçülerine ve 195 gram ağırlığa sahiptir. Akıllı telefon, sumdamlası çentikli bir ekranla geliyor. Ekran 6.5 inç büyüklüğünde. 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük sunuyor.

2.0GHz sekiz çekirdekli işlemci, akıllı telefona 4 GB RAM ile birlikte güç veriyor. Telefonun dahili hafızası 128 GB’tır. Cihazın daha da fazla depolama elde etmesi için microSD kart yuvası vardır. Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışıyor. Ayrıca ColorOS 6‘nın en son sürümüyle birlikte gönderilecektir.

PCHM10 / PCHT10 Oppo telefonunun arka panelinde 12 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. 8 megapiksellik öne bakan bir kamerası var. Telefonda 5.000mAh batarya ve arkaya yerleştirilmiş parmak izi sensörü vardır. Cihazda hızlı şarj için destek yoktur.

Telefonun tam olarak ne zaman geleceği belli değil. Şimdilik söylentiler cihazın temel özelliklerinin ne olacağı yönünde ilerliyor. Şayet Çin’de piyasaya sürülen bir cihaz olacağını varsayarsak, Avrupa pazarına farklı bir isimle tekrardan gelebilir.