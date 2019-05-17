Oppo A9x Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, geçen ay piyasaya sürülen Oppo A9‘dan hemen sonra, şirketin A serisindeki en yeni orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı – Oppo A9x. %90.7 ekran/gövde oranına sahip Oppo A9 ile aynı 6.53 inç FullHD+ damla çentikli ekrana sahip.

6 GB RAM ile MediaTek Helio P70 yonga seti ile çalışıyor. Kutudan Android Pie tabanlı ColorOS 6.0 arayüzü ile çıkıyor. Cihazın arka panelinde 48MP ve 5MP olmak üzere çift kamera kurulumu var.

Ana kamerası amiral gemilerinde bulunan piksel bindirme teknojisine sahip. Buna ek olarak 16 megapiksel selfie kamerası var. Arka panelinde 3B grandyan renk tasarımına ve parmak izi sensörüne sahip. VOOC 3.0 hızlı şarj desteği olan 4020mAh batarya ile geliyor.

Oppo A9x özellikleri

Ekran: 6.53 inç (2340 x 1080 piksel) FullHD+ ekran

6.53 inç (2340 x 1080 piksel) FullHD+ ekran İşlemci: Sekiz Çekirdek MediaTek Helio P70 12nm işlemci (Dört 2.1 GHz Cortex A73 + Dört 2 GHz Cortex A53 CPU) 900 MHz ARM Mali-G72 MP3 GP

Sekiz Çekirdek MediaTek Helio P70 12nm işlemci (Dört 2.1 GHz Cortex A73 + Dört 2 GHz Cortex A53 CPU) 900 MHz ARM Mali-G72 MP3 GP Bellek: 6GB RAM, 128GB depolama, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza

6GB RAM, 128GB depolama, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie) tabanlı ColorOS 6.0

Android 9.0 (Pie) tabanlı ColorOS 6.0 Arka KAmera: LED flaş ile 48MP ana ve 5MP ikincil kamera

LED flaş ile 48MP ana ve 5MP ikincil kamera Selfie Kamerası: f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera Ekstralar: Parmak izi sensörü, Çift sim, 3.5 mm kulaklık girişi, FM Radyo

Parmak izi sensörü, Çift sim, 3.5 mm kulaklık girişi, FM Radyo Boyutlar : 162 x 76.1 x 8.3m; Ağırlık: 190g

: 162 x 76.1 x 8.3m; Ağırlık: 190g Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS / GLONASS

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS / GLONASS Batarya: VOOC 3.0 hızlı şarj ile 4020mAh pil

Oppo A9x Fiyatı ve Renk Seçenekleri

OPPO A9x Ice Jade White ve Meteorite Black renklerinde geliyor. OPPO Shop aracılığıyla ön sipariş için standart sürüm 289 Dolardır. 21 Mayıs’ta Çin’de satışa sunulacak. Tabii ki ülkemize ne kadar süre sonra gelir ya da gelir mi? Ne yazık ki bu konuda bir bilgiye sahip değiliz.