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Oppo, Açılır Kameralı Bir Telefon Patenti Aldı!

Oppo, yansıtıcı aynaya sahip çift taraflı bir tasarım patenti aldı. İşte o patente dair tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Oppo-Patent

Oppo, yansıtıcı aynaya sahip çift taraflı açılır kameralı bir akıllı telefon tasarımının patentini aldı. Bu telefon, oldukça farklı ve göz kamaştırıcı görünüyor. Gelin detaylara birlikte göz atalım.

Oppo, Vivo ile birlikte açılır kamera mekanizmasının ilk uygulayıcılarından biri olmayı başardı. Şirket ayrıca ara sıra garip tasarımların patentini de alıyor. Son zamanlarda, patentli dairesel bir açılır kamera modülü de aldı. Bugün ise yansıtıcı aynaya sahip çift taraflı bir tasarım patenti sergiledi.

Oppo tarafından WIPO’da (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) dosyalanan ve LetsGoDigital tarafından tespit edilen patent Mart 2020‘de uygulandı ve o yıl Ekim ayında yayınlandı. Buna göre, tasarım düz bir ekranı gösteriyor. Kameralar ise ekranın altında gizlenmiş vaziyette duruyor.

Geçen hafta, yansıtıcı aynalı bir akıllı telefon tasarımına sahip bir Xiaomi patenti de gördük. Benzer şekilde Oppo, açılır kamerasında bir ışık yolu saptırma aynası kullanıyor. Bununla birlikte, Oppo’nun patenti bir değil iki aynayı gösteriyor. Ek olarak Oppo, kameraları sağlam tutmak için yalnızca yansıtıcı aynaların yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlıyor.

Oppo-Patent
Source/LetsGoDigital

Pop-up tasarımı aynı hizada otururken ve kameralar yukarı bakarken, aynalar genellikle onlara dik tutuluyor. Ancak istediğiniz fotoğraf türüne göre değiştirilebiliyor. Bu, onların hem selfie hem de arka kamera olarak kullanmasını sağlıyor. Ve sol/sağ taraftan ışık çekebilmesi, 360 derece panorama çekimleri için destek taşıyor. Böyle bir tasarımı sahici bir telefonda görmeyi çok isteriz doğrusu.

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KaynakLetsGoDigital

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