Oppo Akıllı Telefona Dair Bilgiler Kısa Bir Süre Sonra Karşınızda

İki hafta önce sertifikalı üç Oppo cihazını hatırlıyor musunuz? En son çıkan rapora göre, yeni bir dizilimin parçası olabilir ve daha önce düşünüldüğü gibi Oppo R17 ile hiçbir ilgisi yoktur.

Oppo‘nun resmi web sitesinde 10 Ekim‘de akıllı telefon serisinin açılışına katılmaya davet eden bir telefon afişi paylaşıldı.

Afişe baktığımızda, ekranda bir parmak izi ve tam ekran çentiğini görmeden geçemiyoruz. Telefonun şekli TENAA‘da listelenen Oppo akıllı telefona oldukça benziyor.

PBCM30, PBCM10 ve PBCT10 şirket için yepyeni bir dizi olarak görünmeye başladı. Eğer teorimiz doğruy çıkarsa, piyasadaki en uygun ekran üstü parmak izi donanımlı telefonlardan biri ile karşı karşıya gelebiliriz.