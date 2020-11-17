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Oppo, AR Glass 2021’i Duyurdu

Oppo AR Glass 2021 gelişmiş özellikleri ve müthiş AR deneyimi ile geliyor.

Selin Polat

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Oppo, AR Glass 2021'i Duyurdu

Oppo, geçen yıl Inno Day etkinliğinde AR gözlüklerini tanıttı ve bu yıl çok daha gelişmiş bir versiyonla geri döndü. Önceki yineleme, tasarımda VR gözlükleri modelliyor gibi görünürken, bu sefer Oppo AR Glass 2021 ile sıradan bir gözlük çiftine çok daha yakın bir şeye sahip oluyoruz. Henüz tam olarak değil, ama kesinlikle daha yakın.

Oppo, AR Glass 2021‘in selefinden % 75 daha hafif olduğunu, Her iki tarafı USB-C kablosuyla bir Find X2 Pro akıllı telefona bağlarken Snapdragon 865 yonga seti sayesinde performansta büyük bir artış sağladığını söylüyor.

Kullanılan Birdbath optik çözümü, 2019’da sergilenen modele kıyasla kontrastı % 53, parlaklık tekdüzeliğini % 98 ve derece başına pikseli % 40 artırıyor. Cihazda 0,71 inçlik bir yerleşik OLED ekran bulunuyor. AR Glass 2021 ayrıca özelleştirilmiş bir geniş hoparlöre ve benzersiz bir yarı açık arka boşluk akustik tasarımına sahiptir. Tüm bunlar, 3 metre uzaktan 90 inçlik bir ekranı izlemeye benzer bir ev sineması deneyimi yaşayacağınız anlamına gelir.

Bir akıllı telefon ile eşleştirildiğinde, telefonunuzu dokunmatik yüzey olarak kullanarak gözlüklerle etkileşim kurabilirsiniz. Ellerinizi ve parmaklarınızı, tek bir elde 21, bir parmakta dört işaretleyici tanıyabilen dürbünlü balıkgözü kamera setinden de takip edebilirsiniz. ToF kamera ile eşleştirilen bu kameralar, 1 derece içinde santimetre düzeyinde doğruluk sağlar.

Gözlükler için kullanım örnekleri arasında “sinema benzeri” bir görüntüleme deneyimi aracılığıyla çevrimiçi ve yerel HD videoların AR akışı, Çok Oyunculu Çevrimiçi Savaş Arenası ve kule savunma oyunlarıyla AR oyunları, evinize sanal mobilya yerleştirme ve artırılmış gerçeklik (AR) resim çekme sayılabilir.

Oppo AR geliştirici programı önümüzdeki yıl geliyor ve Oppo, topluluğun AR’ye özgü uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için kapsamlı bir istemci tarafı SDK ve bir geliştirme araç zinciri sağlıyor.

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