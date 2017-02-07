Oppo Çinli akıllı telefon pazarının Lideri, Apple 4. Sırada

Piyasa araştırma firması IDC’nin en son raporuna göre Oppo, şimdi Çin’in en akıllı telefon oyuncusu. Şirket, 2016 yılında piyasanın % 16,8 payı olarak 78,4 milyon adet cep telefonu sattı.

Huawei, 76.6 milyon adetlik bir sevkıyat ve % 16.4’lük pazar payı ile ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ise, 69,2 milyon adet ile pazarda % 14,8 pazar payına sahip olan Vivo akıllı telefon üreticisi oldu. Oppo, Huawei ve vivo üçlüsü, ülkenin pazarının yaklaşık yarısını ele geçirdi.

Apple ve Xiaomi, sırasıyla % 9.6 ve % 8.9 pay ile ilk 5’e girdi. 2016 yılının dördüncü çeyreğinde sipariş değişmeden kaldı:

Raporda, “Mobil uygulamalara bağımlılığın artması tüketicilerin telefonda güncelleme yapmalarına ve böylece 2016’da 4. Çeyrekte büyük bir artışa neden olmasına yol açtı” dedi. Gelir seviyesi daha düşük şehirlerde tüketiciler, OPPO ve vivo bu kentlerin orta segmenti akıllı telefonlarını kullandıkları da belirtildi.