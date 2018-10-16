Geçen hafta OPPO akıllı telefonlarının performansını önemli ölçüde iyileştirmek için Hyper Boost teknolojisi adlı yazılım hızlandırma motoru uygulanacağı duyurulmuştu. Hyper Boost’un amacı sistem, oyun ve uygulamalar olmak üzere üç alanda telefonun performansını daha iyi hale getirmektir. OPPO ColorOS 5.2.1 Güncellemesi ile Hyper Boost teknolojisini getireceğini belirtti. OPPO R17 ve R17 Pro modelleri Hyper Boost’u alan ilk akıllı telefonlar olarak kesinleştirilmişti.

Bugün ise Çinli üretici en son ColorOS 5.2.1 güncellemesiyle Hyper Boost’a yükseltilecek OPPO telefonların listesini onayladı. OPPO Find X‘in bu ay Hyper Boost motorunu alması planlanıyor. Kasım ayında OPPO R11, R11 Plus, R11s, R11s Plus, A83 ve A1 gibi telefonlar ile desteklenecek.

Aralık ayında OPPO R9s, R17, R15, R15 Dream Mirror Edition, A5, A79 ve A73 ColorOS 5.2.1 güncellemesiyle Hyper Boost’u destekler niteliklere sahip olacak. Ocak 2019’da ise OPPO R9s Plus, A77 ve A3 güncellemelerini yayınlayacak.

Huawei ve Honor akıllı telefonlarında bulunan Hyper Boost teknolojisi OPPO’nun GPU Turbo teknolojisinin sürümüdür. Hyper Boost’un Davranışı Bilinçli Programlama(Behavior Aware Scheduling (BAS)) özelliği donanımın frekansını 20 milisaniyede ayarlayabiliyor. Android’in Linux çekirdeğine göre bir akıllı telefonda 0,2 milisaniyede donanım hızlandırma sağlayabiliyor.

Şirketin daha önce bahsi geçen telefonlardaki sistem performansını da önemli ölçüde artırmasını sağlayacaktır. Çinli üretici ayrıca Hyper Boost destekli cihazların %31,9’a kadar daha kısa yüklenme süreleri olacağını ifade etmişti.

OPPO telefonlarında geliştirilmiş oyun deneyimi için şirket en iyi 100 mobil oyunda gecikme yaşanmaması için Tencent, Netease, Unreal, Unity gibi şirketler ile ortak çalışmıştır. Yapay zeka özelliklerini de ekleyerek Hyper Boost teknolojini geliştirmeye çalışmışlardır.