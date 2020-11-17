Oppo, Covid-19 Destekli Yeni Platformunu Duyurdu!

Bugün düzenlenen Inno 2020 etkinliğinde Oppo, COVID-19 salgınıyla mücadelede yardımcı olacak Bilgisayar Destekli Tespit Araştırma Platformunu tanıttı. Oppo’ya göre platform, koronavirüs vakalarını tespit etmek için kullanılıyor ve yüzde 99,67’lik bir doğruluğa sahip.

Teşhisin nasıl yapıldığına dair bir açıklama bulunmasa da Oppo, pandemiyle mücadelede yardımcı olabilecek daha hızlı ve daha etkili tarama araçları geliştirebilmeleri için çerçevenin sağlık kurumlarına açık hale getirileceğini söylüyor.

Oppo, COVID-19 ile mücadeleye yardımcı olmak için yöntemler geliştiren tek teknoloji şirketi değil. Google ve Apple, temas takibine yardımcı olan Karşılaşma Bildirimleri Sistemini geliştirmek için birlikte ortaklık kurdu.

Hizmete kaydolan kullanıcılar, cihazları için oluşturulan rastgele bir kimliğe sahip oluyor. Güvenlik için kimlik, her 10-20 dakikada bir değişiyor. Telefonunuz Bluetooth kullanarak diğer cihazlarla iletişim kuruyor ve bu kimlikleri değiş tokuş ediyor.

Aynı zamanda temasa geçtiğiniz kimliklerden test sonucu pozitif çıkan bir kullanıcıyla ilişkili olup olmadığınızı düzenli olarak kontrol ediyor. Bir eşleşme varsa, nasıl güvende olacağınıza dair bir bildirim ve talimat alıyorsunuz. Bu harika platformun dünyanın dört bir yanında kullanılması bekleniyor.