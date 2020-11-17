Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Oppo, Covid-19 Destekli Yeni Platformunu Duyurdu!

Oppo, Covid-19 Destekli Yeni Platformunu Duyurdu!

Oppo, koronavirüs mücadelesine yeni bir soluk getiriyor. Şirket, vaka sayısını tespit etmek için yeni bir platform oluşturdu.

Ayşen Sıla

-

0
Oppo

Bugün düzenlenen Inno 2020 etkinliğinde Oppo, COVID-19 salgınıyla mücadelede yardımcı olacak Bilgisayar Destekli Tespit Araştırma Platformunu tanıttı. Oppo’ya göre platform, koronavirüs vakalarını tespit etmek için kullanılıyor ve yüzde 99,67’lik bir doğruluğa sahip.

Teşhisin nasıl yapıldığına dair bir açıklama bulunmasa da Oppo, pandemiyle mücadelede yardımcı olabilecek daha hızlı ve daha etkili tarama araçları geliştirebilmeleri için çerçevenin sağlık kurumlarına açık hale getirileceğini söylüyor.

Oppo, COVID-19 ile mücadeleye yardımcı olmak için yöntemler geliştiren tek teknoloji şirketi değil. Google ve Apple, temas takibine yardımcı olan Karşılaşma Bildirimleri Sistemini geliştirmek için birlikte ortaklık kurdu.

Oppo

Hizmete kaydolan kullanıcılar, cihazları için oluşturulan rastgele bir kimliğe sahip oluyor. Güvenlik için kimlik, her 10-20 dakikada bir değişiyor. Telefonunuz Bluetooth kullanarak diğer cihazlarla iletişim kuruyor ve bu kimlikleri değiş tokuş ediyor.

Aynı zamanda temasa geçtiğiniz kimliklerden test sonucu pozitif çıkan bir kullanıcıyla ilişkili olup olmadığınızı düzenli olarak kontrol ediyor. Bir eşleşme varsa, nasıl güvende olacağınıza dair bir bildirim ve talimat alıyorsunuz. Bu harika platformun dünyanın dört bir yanında kullanılması bekleniyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakDroid News
Önceki İçerikApple Silicon Cihazları İçin Adobe Photoshop Beta Yayınlandı!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Oppo, Covid-19 Destekli Yeni Platformunu Duyurdu!

Bugün düzenlenen Inno 2020 etkinliğinde Oppo, COVID-19 salgınıyla mücadelede yardımcı olacak Bilgisayar Destekli Tespit Araştırma Platformunu tanıttı. Oppo'ya göre platform, koronavirüs vakalarını...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Apple Silicon Cihazları İçin Adobe Photoshop Beta Yayınlandı!

Bugünün erken saatlerinde, üst düzey çözüm sağlayıcısı Adobe, Creative Cloud masaüstü sürümü 5.3.1.470 veya sonraki bir sürümüne sahip Apple Silicon cihazları için...
Devamını Oku
IOS Haberleri

iPhone 12 Serisi Fazlasıyla Talep Görüyor – Bu Bir Rekor Olabilir Mi ?

İlk raporlar iPhone 12 için düşük satış rakamları öngörürken, tam tersi olabilir gibi görünüyor. Apple'ın en son amiral gemisi iPhone 12 şimdiden...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi K40 Pro Geliyor – İşte Detaylar!

Xiaomi tabanlı Redmi, bu yıl Mart ayında Snapdragon 865 ile çalışan Redmi K30 Pro akıllı telefonunu tanıttı. Bu nedenle şirketin gelecek yılın...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Oppo, AR Glass 2021’i Duyurdu

Oppo, geçen yıl Inno Day etkinliğinde AR gözlüklerini tanıttı ve bu yıl çok daha gelişmiş bir versiyonla geri döndü. Önceki yineleme, tasarımda...
Devamını Oku