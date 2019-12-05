Oppo Da Yeni Yonga Sistemini Benimsedi!

Geçtiğimiz gün, Qualcomm Amerika Birleşik Devletleri’nde iki yeni nesil yonga sistemi olan Snapdragon 865 ve Snapdragon 765G‘yi piyasaya sürdü. Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO ise, 2020 yılının ilk çeyreğinde, Snapdragon 865 yonga sistemiyle donatılmış ilk 5G amiral gemisi telefon serisinin geleceğini söyledi.

Ek olarak, OPPO bu yılın Aralık ayında Reno 3 Pro‘nun Snapdragon 765G yonga sistemiyle donatılacağını açıkladı. Böylece, bu cihaz OPPO’nun ilk çift modlu 5G telefonu olacak. Bir 4025mAh batarya, 171 gram ağırlık ve 7.7 mm kalınlığında spor bir tarza sahip. OPPO’nun önceki haberlerine göre, yılın ikinci yarısında gelecek, en ince 5G akıllı telefon olabilir.

Qualcomm konferansında, Qualcomm’un başkanı Cristiano Amon, 5G iletişiminin gerçekten başladığını söyledi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, dünyadaki belli başlı ülkeler ve pazarlar aktif olarak 5G ağlarını dağıtacak.

Qualcomm, gelecek yıl sonuna kadar dünya genelinde 200 milyon 5G kullanıcısı olacağını tahmin ediyor. 5G akıllı telefonların kümülatif gönderileri 2022’de 1,4 milyar, 2025’te ise 2,8 milyar 5G bağlı cihazlara ulaşacak.

Ancak, OPPO, tahmin ettiğiniz gibi, bu çiplerle çalışan akıllı telefonları piyasaya sürecek tek üretici değil. Meizu, Xiaomi ve diğer üreticiler de 5G özellikli cihazlarında aynı yonga sistemini kullanacaklarını açıkladılar. Ancak bu şirketlerden hangisinin yarışı kazanacağı ve ilk Snapdragon 865 akıllı telefonunu piyasaya süreceği hala büyük bir soru.