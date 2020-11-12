Oppo Dimensity 1000+ ile Geekbench’te Göründü

Oppo, Reno 5 5G modelini son zamanlarda bir dizi sızıntının kanıtı olarak yayınlamaya hazırlanıyor, ancak genellikle orta kademe serisinin de bir Pro versiyonu var. Bu telefon hakkında henüz herhangi bir söylenti duymamış olsak da, Geekbench‘te PDSM00 model numaralı bir cihaz ortaya çıktı ve kesinlikle Reno 5 Pro versiyona benziyor. – Dimensity 1000+ yonga seti, 8GB RAM, Android 11.

Tek çekirdekli sonucu 2392 ve çok çekirdekli puanı 5836 değerlerini görüyoruz ve bu olağanüstü bir şey değil. (Bunların eski Geekbench 4.1 puanları olduğunu ve daha yakın zamanda kullanılan GeekBench 5 CPU ile karşılaştırılamayacağını unutmayın).

Birkaç nedenden ötürü başka bir Oppo telefona değil, Reno5 Pro 5G‘ye yöneliyoruz – henüz Çinli şirketin Android 11 ve basic modeli olan Reno 5 yüklü bir telefonunun ilk olduğunu görmedik. Ayrıca, basic modeli, daha güçlü bir pro versiyonu için kapıyı açık bırakan bir Dimensity 800U yonga setine sahip.