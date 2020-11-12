Ana Sayfa Akıllı Telefon Oppo Dimensity 1000+ ile Geekbench'te Göründü

Oppo Dimensity 1000+ ile Geekbench’te Göründü

Dimensity 1000+ işlemci ile Orta segmentte yer alan Oppo Reno 5 Pro Geekbench'te görüntü.

Selin Polat

-

0
Oppo telefon

Oppo, Reno 5 5G modelini son zamanlarda bir dizi sızıntının kanıtı olarak yayınlamaya hazırlanıyor, ancak genellikle orta kademe serisinin de bir Pro versiyonu var. Bu telefon hakkında henüz herhangi bir söylenti duymamış olsak da, Geekbench‘te PDSM00 model numaralı bir cihaz ortaya çıktı ve kesinlikle Reno 5 Pro versiyona benziyor. – Dimensity 1000+ yonga seti, 8GB RAM, Android 11.

Tek çekirdekli sonucu 2392 ve çok çekirdekli puanı 5836 değerlerini görüyoruz ve bu olağanüstü bir şey değil. (Bunların eski Geekbench 4.1 puanları olduğunu ve daha yakın zamanda kullanılan GeekBench 5 CPU ile karşılaştırılamayacağını unutmayın).

Birkaç nedenden ötürü başka bir Oppo telefona değil, Reno5 Pro 5G‘ye yöneliyoruz – henüz Çinli şirketin Android 11 ve basic modeli olan Reno 5 yüklü bir telefonunun ilk olduğunu görmedik. Ayrıca, basic modeli, daha güçlü bir pro versiyonu için kapıyı açık bırakan bir Dimensity 800U yonga setine sahip.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakGsmarena
Önceki İçerikSamsung 8 Cihaza One UI 3.0 Beta Desteği Sunuyor
Sonraki İçerikHuawei Nova 8 ve Honor V40 Benzer Kamera Tasarımına Sahip Olacak

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Huawei Nova 8 ve Honor V40 Benzer Kamera Tasarımına Sahip Olacak

Huawei'nin markayı Digital China'ya aktarmasıyla Honor'un geleceği konusunda belirsizlikler olabilir, ancak şimdilik telefon üreticisinin frene basma planı yok, aksine bir sızıntı, hem...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Dimensity 1000+ ile Geekbench’te Göründü

Oppo, Reno 5 5G modelini son zamanlarda bir dizi sızıntının kanıtı olarak yayınlamaya hazırlanıyor, ancak genellikle orta kademe serisinin de bir Pro...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung 8 Cihaza One UI 3.0 Beta Desteği Sunuyor

Dün Samsung, One UI 3.0 beta programının Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 + da dahil olmak üzere sekiz cihaz için...
Devamını Oku
IOS Haberleri

iPhone SE 2021 Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Tanınmış analist Ming-Chi Kuo'nun yeni bir araştırma raporu, Apple'ın 2021'deki lansman planlarına ilişkin ilginç ayrıntıları ortaya koydu. Rapor, Apple'ın 2021'in ilk yarısında...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Poco’dan Yeni Bir Telefon Daha!

Yaklaşık bir ay önce, Poco'nun Küresel Sözcüsü Angus Kai Ho Ng, yeni bir Poco telefonuna dair bir şeyler söylemişti. Daha sonra, Poco...
Devamını Oku