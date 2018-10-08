Oppo Donanım Hızlandırma için Hyper Boost'u Başlatıyor

Huawei oyun gibi ağır uygulamalar için sistem kullanımını optimize eden GPU Turbo adlı donanım hızlandırma özelliğini tanıttı. Çinli üretici Oppo, Çin basınına gönderilen bir davete göre 11 Ekim’de Şanghay’da Hyper Boost Tech adında bir etkinlik düzenledi.

Poster, “Hızlanma çağına doğru” diyerek, GPU veya CPU performansını artıracak özellik olacağını öne süren bir reklam içeriyor.

Lansman Oppo K1‘in resmi ilanından sadece bir gün sonra olacağı için kaynakların ikisinin bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Bu yeni telefonun Oppo F9 ve Oppo R17 arasında bir orta saha yerine oyun akıllı telefonu olarak tanıtılabileceği anlamına geliyor.