Ana Sayfa Akıllı Telefon Oppo Dünyanın İlk Ekran Altı Kamera Teknolojisini Tanıttı!

Oppo Dünyanın İlk Ekran Altı Kamera Teknolojisini Tanıttı!

Oppo, kamera teknolojisinde çığır açan en yeni ekran altı kamera teknolojisini açıkladı. Ekran altı kamera sistemi nasıl çalışıyor? Hangi algoritmalar var? Tüm sorularınızın cevabı aşağıda....

By Muhammed Arslan

-

29
0
Oppo Dünyanın İlk Ekran Altı Kamera Teknolojisini Tanıttı!

MWC Shanghai 2019 bugün Çin’de başladı. Etkinlikteki en büyük duyurulardan biri Oppo‘dan geliyor. Çin merkezli üretici, bu ayın başlarında ilk kez duyurduğu Ekran Altı Kamera teknolojisini tanıttı.

Bilmeyenler için kısaca mantığını açıklayalım. Ekran altı kamera teknolosi selfie kemarasını ekranın altına gizliyor. Sadece selfie modu seçildiğinde ekranda bir alan açılıyor. Diğer işlemlerde telefonu tam ekran modunda kullanma imkanınız oluyor. 

Teknolojinin çalışmasını sağlamak için, Oppo hem özelleştirilmiş ekranı hem de kamera modülünü tanıttı. Ekranın merceğin üstündeki kısmı, ışığın en iyi şekilde iletilmesini sağlamak için yeniden tasarlanmış piksel yapısına sahip. Eşsiz, şeffaf bir malzemeden yapılmıştır.

Oppo Dünyanın İlk Ekran Altı Kamera Teknolojisini Tanıttı!

Kamera ayrıca özel – herhangi bir ışık kırılması ile mücadele etmek için geniş bir diyafram, büyük bir sensör ve daha büyük piksel boyutu ile birlikte geliyor. Bir kamera genellikle ışık optik sensöre çarptığında fotoğraf çeker. Ancak merceğin üst kısmında iyi olmayan bir aracın bulunması resmi oldukça bulanıklaştırabilir.

Oppo, kamera performansını artırmak için ekran performansını tehlikeye atmadan üç farklı algoritma kullandıklarını belirtti. Algoritmalardan ilki Beyaz Dengesi‘dir. Oppo hedefe yönelik ayarlamalar yaptı ve görüntüyü engelleyebilecek herhangi bir ışık kaynağına karşı renk ayarladı.

Oppo Dünyanın İlk Ekran Altı Kamera Teknolojisini Tanıttı!

Sonra aşırı pozlanmış görüntüleri azaltan ve gölgelerde parlaklığı artıran HDR algoritması var. Ayrıca Haze Removal algoritması lensin üzerinde katı bir malzemeye sahip olma sorununu ortadan kaldırıyor. Bu sayede görüntüler daha keskin oluyor.

Oppo, genel olarak telefonun yapısal özelliklerinden bahsetti. Ancak özellik, fiyat veya bulunabilirlik konusunda bir açıklama yapmadı.

25,701BeğenenlerBeğen
57,387TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikXiaomi Mi CC 9 Teknik Çizimlerini Paylaştı!
Sonraki İçerikOppo’dan Bir Yenilik Daha – Ücretsiz Arama ve Mesajlaşma MeshTalk!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Lenovo Z6 Pro 5G Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Uzun süredir konuşulan Lenovo Z6 Pro akıllı telefonlarının tanıtımından sonra bu kez söz konusu akıllı telefonların 5G versiyonları ortaya çıktı. Lenovo Z6 Pro 5G...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo iQOO 5G Ön Gösterime Çıktı – Özellikleri Neler?

Vivo, son yıllarda atağa geçen akıllı telefon markalarından biri. Markanın öne çıkmasını sağlayan birçok yeni teknoloji tanıtılıyor. Bunlar arasında hızlı şarj, yeni akıllı gözlük...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

2.Nesil Galaxy Fold Bilgiler Gelmeye Başladı

Katlanabilir akıllı telefonlar için elini çabuk tutan Samsung, son yıllarda piyasaya sürülmüş olan en başarılı modellerden birini tanıtmıştı. Galaxy Fold adıyla tanıtılan katlanabilir akıllı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi CC 9 Teknik Çizimlerini Paylaştı!

Bu ayın başlarında Xiaomi, Meitu’nun patentli teknolojilerini kullanarak kamera merkezli akıllı telefonları tanıtatağını duyurdu. Yeni serinin de Mi CC telefonları olacağını açıkladı. Mi CC...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

LG W10 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

LG, bütçe akıllı telefon kategorisinde Çinli markalarla rekabet edecek tamamen yeni W serisini tanıttı. LG W10 ile birlikte, şirket ayrıca LG W30 ve LG...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

LG W30 ve LG W30 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

LG, Hindistan'da düzenlediği etkinlikte en yeni W serisini tanıttı. Seri, LG W30, W30 Pro ve LG W10 akıllı telefonlarını kapsıyor. LG W10 modeli yeni...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.