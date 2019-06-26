Oppo Dünyanın İlk Ekran Altı Kamera Teknolojisini Tanıttı!

MWC Shanghai 2019 bugün Çin’de başladı. Etkinlikteki en büyük duyurulardan biri Oppo‘dan geliyor. Çin merkezli üretici, bu ayın başlarında ilk kez duyurduğu Ekran Altı Kamera teknolojisini tanıttı.

Bilmeyenler için kısaca mantığını açıklayalım. Ekran altı kamera teknolosi selfie kemarasını ekranın altına gizliyor. Sadece selfie modu seçildiğinde ekranda bir alan açılıyor. Diğer işlemlerde telefonu tam ekran modunda kullanma imkanınız oluyor.

Teknolojinin çalışmasını sağlamak için, Oppo hem özelleştirilmiş ekranı hem de kamera modülünü tanıttı. Ekranın merceğin üstündeki kısmı, ışığın en iyi şekilde iletilmesini sağlamak için yeniden tasarlanmış piksel yapısına sahip. Eşsiz, şeffaf bir malzemeden yapılmıştır.

Kamera ayrıca özel – herhangi bir ışık kırılması ile mücadele etmek için geniş bir diyafram, büyük bir sensör ve daha büyük piksel boyutu ile birlikte geliyor. Bir kamera genellikle ışık optik sensöre çarptığında fotoğraf çeker. Ancak merceğin üst kısmında iyi olmayan bir aracın bulunması resmi oldukça bulanıklaştırabilir.

Oppo, kamera performansını artırmak için ekran performansını tehlikeye atmadan üç farklı algoritma kullandıklarını belirtti. Algoritmalardan ilki Beyaz Dengesi‘dir. Oppo hedefe yönelik ayarlamalar yaptı ve görüntüyü engelleyebilecek herhangi bir ışık kaynağına karşı renk ayarladı.

Sonra aşırı pozlanmış görüntüleri azaltan ve gölgelerde parlaklığı artıran HDR algoritması var. Ayrıca Haze Removal algoritması lensin üzerinde katı bir malzemeye sahip olma sorununu ortadan kaldırıyor. Bu sayede görüntüler daha keskin oluyor.

Oppo, genel olarak telefonun yapısal özelliklerinden bahsetti. Ancak özellik, fiyat veya bulunabilirlik konusunda bir açıklama yapmadı.