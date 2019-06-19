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Oppo Ekran Altı Kamera Teknolojisini 26 Haziranda Tanıtacak!

Oppo, ekran altı selfie kamerasına sahip ilk telefonunu 26 Haziran'da Çin'in Şangay kentinde tanıtacak...

By Muhammed Arslan

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Oppo Ekran Altı Kamera Teknolojisini 26 Haziranda Tanıtacak!

Oppo kısa süre önce, Twitter’da bir akıllı telefonun önündeki çentiği ortadan kaldırmak için ilk defa ekran altına gömülü bir selfie kemarası teknolojisini gösterdi. Oppo’nun bu başarısı sayesinde, ekranın altında gizlenen ve gerektiğinde ortaya çıkan yeni bir ekran altı kamera ortaya çıktı.

Yeni kamera, telefon genellikle kamera uygulamasına girildiğinde gün yüzüne çıkacak. Yani diğer tüm işleri yaparken gizli kalır ancak kamera gerektiğinde etkin hale gelir. Bugün ise Oppo’dan yeni bir tanıtım görüntüsü geldi.

Tanıtım görüntüsü, bu ayın son haftasında planlanan bu yeni telefonun resmi çıkış tarihini gösteriyor. Bir Oppo cihazında sergilenen ekran altı kamera teknolojisi daha önce bir prototip gibi gözüküyordu. Şimdi ortaya çıkan görüntü ise telefonun gerçekliğini gün yüzüne çıkarıyor.

Yeni piyasaya sunulacak Oppo akıllı telefonundaki selfie kamerası, ekranın altına konvansiyonel konumda rahatlıkla yerleştirilecek. Ne olursa olsun, bu ayın 26’sında Shangai MWC 2019’da yapılması planlanan lansman etkinliğinde, bu harika teknoloji ile Oppo’nun en son akıllı telefonunu görmeyi bekleyebiliriz.

Çinli firmalar tarafından sürekli geliştirilen kamera teknolojisi, mümkün olduğu kadar ekranda yer açmayı hesaplama gibi gözüküyor. Her ne kadar teaser görüntüsü MWC 2019 Shanghai’daki yeni kamera altı kamera teknolojisinin lansmanını gösterse de, farklı bir bilginin olmaması can sıkıcı.

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