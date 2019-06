Oppo Ekran Altı Kamera Teknolojisini 26 Haziranda Tanıtacak!

Oppo kısa süre önce, Twitter’da bir akıllı telefonun önündeki çentiği ortadan kaldırmak için ilk defa ekran altına gömülü bir selfie kemarası teknolojisini gösterdi. Oppo’nun bu başarısı sayesinde, ekranın altında gizlenen ve gerektiğinde ortaya çıkan yeni bir ekran altı kamera ortaya çıktı.

Yeni kamera, telefon genellikle kamera uygulamasına girildiğinde gün yüzüne çıkacak. Yani diğer tüm işleri yaparken gizli kalır ancak kamera gerektiğinde etkin hale gelir. Bugün ise Oppo’dan yeni bir tanıtım görüntüsü geldi.

Tanıtım görüntüsü, bu ayın son haftasında planlanan bu yeni telefonun resmi çıkış tarihini gösteriyor. Bir Oppo cihazında sergilenen ekran altı kamera teknolojisi daha önce bir prototip gibi gözüküyordu. Şimdi ortaya çıkan görüntü ise telefonun gerçekliğini gün yüzüne çıkarıyor.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲

You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY

