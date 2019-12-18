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OPPO Enco Free Kablosuz Kulaklıklar ve 5G CPE T1 Tanıtıldı!!

Zeynep Gökçen

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OPPO bu hafta Malezya’da bir etkinlik düzenledi. APAC Strateji Lansmanı, OPPO’nun akıllı telefon üreticileri için önemli bir pazar olan bölge için planlarını tartışmasının bir yoluydu. Çinli teknoloji şirketi, Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde bir hub merkezi kurulduğunu ilan etmekle kalmayıp, aynı zamanda yaklaşmakta olan kablosuz kulaklıkları, Enco Free ve 5G CPE T1 ile ilgili daha fazla ayrıntı haberde…

Oppo Enco Free Siyah

Enco Free Kablosuz Kulaklık
Enco Free’nin Reno3 ve Reno3 Pro ile birlikte 26 Aralık’ta Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Enco Free, geçen yıl başlatılan O-Free gibi değil. Yeni kulaklık çifti daha bilinen bir tasarıma sahip ve beyaz, siyah ve pembe renklerde mevcut.

Kulaklıkların dokunmatik kontrolleri için desteği vardır. Sağ kulaklık izler arasında geçiş yaparken ses seviyesini ayarlamak için sol kulaklıktaki parmağınızı kaydırabilirsiniz. OPPO, kulaklıkları farklı ebatlarda üç silikon uçla birlikte gönderir, böylece kullanıcılar en uygun olanı seçebilirler.

OPPO, Enco Free’nin AI yukarı bağlantı gürültüsü iptalini kullandığını söyledi. Ayrıca aşınma algılaması vardır, bu nedenle çıkardığınızda veya kulağınıza geri koyduğunuzda oynatmayı duraklatır ve sürdürür.

Enco Free’nin 5 saatlik pil ömrü vardır ve şarj çantasıyla 25 saate kadar çıkar. Kasa, USB Tip-C ile yalnızca kablosuz şarj desteği sağlayan yeni Realme Buds Air’in aksine şarj oluyor. Kulaklıkları şarj etmek 90 dakika, kasayı şarj etmek yaklaşık 2 saat sürer.

OPPO, 2020 Ocak ayında ilan edildiğinde Enco Free’yi 499 Malezya Ringgiti’ne (~ 120 $) satacak. Ayrıca, kayıtlar önümüzdeki hafta piyasaya sürülmeden önce Çin’de yayınlandı.

OPPO 5G CPE T1
Geçen hafta Çin’deki Inno Day Etkinliğinde OPPO, SA ve NSA ağları için silindirik tasarımlı ve destekli bir 5G CPE’yi açıkladı. CPE, Snapdragon X55 modemine ve 5G SIM yuvasına sahiptir. OPPO, önümüzdeki çeyrekte başlatılacağını söyledi.

Oppo 5G CPE T1 Beyaz…

Ancak, Malezya etkinliğinde açıklanan 5G CPE aslında farklı. Aynı zamanda bir Snapdragon X55 5G modeme sahip olmasına rağmen, OPPO 5G CPE T1 tamamen farklı bir tasarıma sahip. Kavisli köşeleri olan bir kare kule tasarımına sahiptir ve silindirik kardeşinden biraz daha uzun görünmektedir.

Önde açıldığında ve bir 5G veya 4G ağa bağlı olduğunda yanan LED ışıkları vardır. WiFi açık olduğunda da bir LED vardır. Arka tarafta üç LAN portu, bir güç girişi jakı, güç düğmesi, WPS düğmesi ve bir anahtar var.

OPPO 5G CPE T1 Kahve

Oppo 5G CPE T1 Kahverengi

Yönlendirici ayrıca NSA ve SA 5G ağlarını da destekler ve 5 Gbps‘ye kadar indirme hızlarına sahiptir. 2,4 GHz ve 5 GHz WiFi ile WiFi 6 ve 2 × 2 MU MIMO desteğine sahiptir. Çin’de 5G SIM yuvasıyla tanıtılanın aksine, 5G CPE T1 eSIM’e sahip.

OPPO, fiyatlandırma ve bulunabilirlik hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamadı ancak CPE beyaz ve kahverengi renk seçenekleriyle sunulacak.

KaynakGizmochina
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