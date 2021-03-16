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Oppo Enco X Blue Edition, Satışa Sunuldu!

Oppo'nun yeni kulaklıklarına mavi bir renk seçeneği daha eklendi. Enco X Blue Edition, muhteşem bir boya işçiliğine sahip.

Ayşen Sıla

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Oppo

Geçen hafta Oppo Find X3 serisinin yanı sıra yeni bir Enco X kulaklık çiftinin piyasaya sürüleceğini ima eden tanıtım posterleri yayınladı. Aslında sadece yeni bir renk çeşidi olan yeni TWS kulaklık çifti, Enco X Blue Edition olarak adlandırıldı ve 19 Mart’ta satışa sunulacak.

Adından da anlaşılacağı gibi yeni renk, mavi bir boya işçiliğine sahip. Kulaklıkların siyah, beyaz ve bambu yeşili gibi renk seçeneklerine dördüncü bir renk ekliyor. Oppo, metalik bir kaplamaya sahip çerçeve dışında, kulaklık başlıkları ve kasanın çoğu için parlak bir kaplama kullanıyor. Kutunun içinde, kulaklıklarla aynı mavi renkte iki çift ekstra silikon uç bulunuyor.  Farklı boyama işi dışında özellikler aynı.

Enco X’in her bir kulaklığı 4,8 gram ağırlığında ve 11 mm sürücüye ve 6 mm hoparlör birimine sahip. Enco X, şeffaf bir mod dahil olmak üzere dört seviyeli gürültü iptali (kapatıldığında da sayılır) sunuyor. Kulaklıklar ayrıca SBC, AAC ve LHDC codec bileşenlerini de destekliyor.

Oppo

Her bir kulaklık için pil ömrü yaklaşık 5,5 saat ve şarj kutusu ile bu süre 25 saate kadar çıkıyor.  ANC açıkken (en yüksek seviyede), toplam pil ömrü 20 saate düşüyor. Kutusu USB-C ile şarj oluyor ve ayrıca Qi kablosuz şarjı destekliyor. Enco X Blue Edition, 154 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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KaynakGizmo China

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