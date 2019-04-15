Oppo F11 Pro Avengers Sürümü 24 Nisan’da Geliyor!

Oppo, geçtiğimiz ay F11 Pro akıllı telefonunu tanıttı. Telefonun açılır kamerası birçok kişi için oldukça beğeniye sahip oldu. Şirket şimdi ise, Marvel’in Avengers Limited Edition’ı ile ortaklaşa yaptığı Oppo F11 Pro Avengers serisini 24 Nisan’da tanıtacağını duyurdu.

Kaptan Amerika logosuna benzer şekilde Avengers logosu ile birlikte Mavi ve Kırmızı renklerle geliyor. Ayrıca standart sürümde 64 GB‘ye kıyasla 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Telefonun özel olarak bir filme uygun tasarlanması, farklı Avengers temalı aksesuarlar ile donatılması muhtemeldir. Oppo’ya göre, piyasaya sunulma ve fiyatlandırma ayrıntıları yaklaşmakta olan lansman etkinliğinde ortaya çıkacak.

Yeni amiral gemisinin özellikleri arasında, bir çentiksiz 6.5 inç FullHD+ Panaromic ekran, %90.9 ekran / gövde oranı, MediaTek Helio P70 12nm işlemci bulunuyor. Ayrıca 6GB RAM‘e sahip, Android 9.0 (Pie) tabanlı ColorOS 6.0 ile donatılmıştır.

Telefonun arka panelinde birincil 48 MP’lik ana kamera ve 5MP’lik ikincil kamera bulunurken, telefonun 16 MP’lik açılır selfie kamerası var. Ayrıca Oppo’nun oldukça hızlı şarj etmeye yarayan VOOC flaş şarj 3.0‘ı da destekliyor. Batarya kapasitesi ise 4000mAh‘tır.