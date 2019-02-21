Oppo F11 Pro‘nun kısa bir süre sonra ön siparişlerinin başlayacak olmasına rağmen, akıllı telefonun resmi olarak açıklanma durumu hala söz konusu değil. Bazı raporlarda Mart ayının ilk haftasında tanıtılacağı iddia edilmişti.

Kısa bir süre önce tanıtım videosunun yayınlandığı F11 Pro’nun bugün ise kısa bir elden çekim videosu yayınlandı. Akıllı telefonun genel olarak tasarımı biraz daha ortaya çıktı.

F11 Pro’nun kısa videosunda çentiksiz ekranı ilk dikkat çeken şey oluyor. Ancak akıllı telefonun kamera uygulaması açıldığı için tam olarak alt ve üst çercevelerin kalınlığı belli olmuyor. Ancak genel olarak telefonun yan panelleri oldukça dar.

Oppo daha önce yaptığı bir açıklamada, telefonun üst kısmında yer alan açılır selfie kamerasının 32 megapiksel olduğunu onaylamıştı. Açılır selfie kamerası, cihazın üst kenarında gizlendiği için videoda görünmüyor.

oppo F11 Pro pic.twitter.com/W6k1Er9uDF — Boby Đỗ （杜成忠） (@Boby25846908) February 20, 2019

Gradyan benzeri parlak arka panelinde oval şekilli bir parmak izi tarayıcısı var. Hemen üzerinde ise dikey çift kamera kurulumu bulunuyor. Çinli üretici ana kemaranın 48 megapiksellik bir sensöre sahip olduğunu onayladı. Videoda görülen Thunder Black sürümünün yanı sıra, Aurora Green renk seçeneğinin de olması bekleniyor.

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Oppo F11 Pro’nun, MediaTek yonga setiyle desteklendiği düşünülüyor. Onaylanan diğer özellikleri arasında ise USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Önceki model olan Oppo F9 Pro, yaklaşmakta olan modelin de VOOC hızlı şarj teknolojisi için destek sağlaması bekleniyor.