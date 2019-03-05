Oppo F11 Pro bugün yapılacak bir tanıtım etkinliği ile duyurulacak. Cihazda, çentiksiz ekran, açılır selfie kamera ve gradyan renkli arka panelin yanı sıra birkaç çekici özellik var. Tanıtımından kısa bir süre öncede akıllı telefonun elden çekim bir videosu yayınlandı.

Thunder Black ve Aurora Green arka panel kaplaması oldukça çekici duruyor. Oppo F11 Pro renk çeşitleri üzerindeki gradyan tasarımı, en son nesil amiral gemilerindeki gibi dikey biçimden yanlara doğru yayılıyor.

Black Thunder modeli solda siyahımsı mor, sağda menekşe rengi, Aurora Green solda yeşil, sağda mavi renkte görünüyor. Arka panelin parlak bir plastik mi yoksa bir cam kaplamamı olduğu henüz doğrulanmamıştır.

Son raporlar, Oppo F11 Pro’nun 6.5 inç LTPS LCD panel ile donatılacağını göstermektedir. 1080 x 2340 piksel FullHD+ çözünürlük sunacak. Telefonun çentiksiz tasarımının %90’dan fazla bir ekran / gövde oranı sağlaması bekleniyor.

MediaTek Helio P70 ve 6 GB RAM telefonun 64 GB ve 128 GB sürümlerine güç veriyor. Ek depolama için cihazda bir microSD kart yuvası mevcut. 4.000mAh bataryası VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi ile donatılmıştır.

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F11 Pro’da f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel açılır bir selfie kamerası olacak. Cihazın arka panelindeki dikey bir şerit içindeki çift kamera kurulumunda f/1.7 açıklık 48 megapiksel ana sensör ve f/2.4 açıklığa sahip 5 megapiksel ikincil sensör yer alıyor.