Oppo F11 Pro Geekbench'te Görüntülendi

Birkaç hafta önce Oppo‘nun, F11 Pro adında yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı gün yüzüne çıkmıştı. Şirket tarafından yayınlanan bir tanıtım posterinde ise arka tarafında 48MP‘lik bir kameranın olduğu resmiyet kazanmıştı.

Tanıtım posterinde ayrıca ön tarafında açılır bir selfie kamerasının varlığı da netlik kazandı. Bugün ise akıllı telefonun Geekbench listesinde bazı özellikleri ilk defa gün yüzüne çıktı.

Daha önceki haberler yalnızca tanıtım posterinden ibaret iken, yeni liste biraz daha akıllı telefonun varlığını netleştirdi. GeekBench listelemesinde Oppo CPH1969 olarak adlandırılan telefonun, kod adının bu olduğu ifade ediliyor. Çünkü başka bu isimle başka bir Oppo telefonu veritabanında bulunmamıştır.

Listeye göre akıllı telefon, 6GB RAM ile eşleştirilmiş bir MediaTek Helio P70 yonga seti tarafından destekleniyor. Listede ayrıca, cihazın Android 9.0 Pie ile kutudan çıkacağını gösteriliyor. İşletim sistemi ise Oppo’nun özel arayüzü olan Color OS 6 olacak.

Test puanında F11 Pro, tek çekirdekli testte toplam 1571, çok çekirdekli testte 5844 puan aldı. Bu, Realme U1 gibi Helio P70 yonga seti çalıştıran diğer orta sınıf modellerin skorlarıyla tutarlıdır.

Diğer söylentiler ise Oppo F11 Pro’nun 6.5 inçlik bir ekran ile donatılacağını iddia ediyor. Aynı zamanda 128 GB’a kadar depolama alanı olacak.