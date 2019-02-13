Kısa bir süre önce ülkemizde de akıllı telefon pazarına giriş yapan Oppo, Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeni gözdelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Rakiplerine göre biraz daha uygun fiyatlı akıllı telefonlar sunan markanın, yeni akıllı telefonları için de geri sayım başladı. Amiral gemisi akıllı telefonlarına göz kırpmasını beklediğimiz yeni akıllı telefonların ise Oppo F11 Pro modelleri olmasını bekliyoruz.

İddialı akıllı telefonların nasıl özellikleri olacağı konusunda yavaş yavaş resmi paylaşımlarda gelmeye devam ediyor. Marka son olarak kamera özellikleri konusunda ipuçları veren afiş görsellerini paylaştı.

Oppo F11 Pro Kamerası Nasıl Olacak?

Paylaşılan afiş görsellerine göre Oppo F11 Pro akıllı telefonların çift arka kamera bulunacak. Çift arka kamera kullanılacak olan telefonun ana kamerası ise 48 MP değerinde olacak. 48 MP değerinde ana kameranın özellikleri konusunda detaylı bilgiler yok ancak gece modu konusunda ipuçları var. Buna göre yeni akıllı telefonların kameralarında Süper Gece Modu bulunacak.

Yapay zeka destekli olarak gelecek olan Süper Gece Modu ile çok düşük ışıklarda bile en iyi çekim kalitesi için telefon otomatik olarak ayarlanacak. Kameraların bu konuda önde ayarlı bir şekilde gelmesi bekleniyor.

Ortam ışığına göre kameranın otomatik olarak ayarlanmasını sağlayacak olan yeni modla beraber buna benzer bazı artıların daha bulunması bekleniyor. Fakat tabii ki bu modlar için detaylar kesin değil. Öncelikle bu modlar için de kesin bilgileri almak gerekecek.

Ama kamera konusunda ortaya çıkan detaylar bu şekilde. Arka kısımda yer alan ikinci kamera konusunda da bazı bilgiler var. 48 MP değerinde ana kameraya eşlik edecek olan ikinci kameranın 5 MP değerinde olması bekleniyor. f/1.7 diyafram açıklığında olan ana kameranın yanında ikinci kameranın ise f/2.4 diyafram açıklığında olması olası gibi duruyor. İkinci kameranın da muhtemelen derinlik algısı özelliği için kullanıldığını göreceğiz. Her iki kamera için de tanıtımdan sonra detayları paylaşacağız.