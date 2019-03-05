Oppo F11 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Oppo bugün nihayet Hindistan’da düzenlediği etkinlikte en yeni premium orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı – Oppo F11 Pro. Beklendiği gibi, akıllı telefon etkileyici bir tasarıma ve son moda açılır selfie kamerası ile birlikte geliyor.

Oppo F11 Pro yaklaşık 354 dolarlık fiyat etiketine sahip. İki renk seçeneğiyle satışa sunulacak – Thunder Black ve Aurora Green. Her ikisi de gradyan bir tasarıma sahip. Ayrıca ön siparişleri başladı. 15 Mart’tan itibaren çevrimiçi ve çevrimdışı mağazalardan satın alınabilecek.

Akıllı telefon, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde 19:9 en boy oranı ve %90.9 ekran/gövde oranına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 6.5 inç FullHD+ Panoramik ekrana sahip. Telefon herhangi bir çentik içermiyor ve ön kamera sensörünü barındıran yükseltilmiş bir kamera ile birlikte geliyor.

Donanım olarak MediaTek – Helio P70‘in popüler orta sınıf yonga seti ile çalışıyor. Sekiz çekirdekli işlemci, 12 nm’lik bir işlem kullanılarak üretiliyor. Telefon ayrıca, temel olarak telefonun performansını optimize eden bir Hyper Boost teknolojisine sahiptir.

Kamera bölümünde ise akıllı telefon, 48 megapiksel birincil sensör ile 5 megapiksel ikincil sensörün yanı sıra LED flaş ile gelecek. Çift arka kamera kurulumu f/1,79 diyafram ve 6P Objektif içeriyor. Daha iyi düşük ışıkta fotoğraf çekimi ve diğer bir kaç yapay zeka özelliği için Ultra Gece Modu özelliği de var.

Ön tarafta akıllı telefon, şirketin “Rising Camera” olarak adlandırmayı tercih ettiği, yükselen bir mekanizmaya sahip 16 megapiksel bir enstantane ile birlikte geliyor. Face Unlock özelliğinin yanı sıra AI tabanlı özellikleri de destekliyor. Ayrıca, telefonun arka paneline yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü de bulunmaktadır.