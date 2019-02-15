Oppo F11 Pro Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Son zamanlarda ortaya çıkan sızıntı bigilere göre Oppo F11 Pro modelinin ön siparişleri, 22 Şubat’ta başlayacağı ifade edilmiştir. Aynı zamanda da Mart ayının başlarında ise piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Hakkında kısa bilgilerin yayınlandığı Oppo F11 Pro modelinin bugün ise bir tanıtım videosu yayınlandı. Video genel olarak akıllı telefonu tasarımına ait tüm detayları gün yüzüne çıkardı.

Tanıtım videosu, Oppo F11 Pro’nun çentiksiz ekranını göstererek başlıyor. Alt çenenin biraz kalınlığı dışında, diğer kenar çerçeveleri oldukça incedir. Arka panel cam kaplamalı olup gradyan bir renk tasarımına ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda çift kamera kurulumu ve LED flaş bulunuyor.

F11 Pro’nun üst kısmında ise gövdeye gizlenmiş bir açılır selfie kamerası bulunuyor. Dikey kamera kurulumunun altında ise bir parmak izi tarayıcı mevcut. Cihazın alt kenarında 3.5mm kulaklık girişi, bir USB-C bağlantı noktası ve bir harici hoparlör bulunur.

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Önceki sızdırılan haberlere göre F11 Pro modelinin açılır selfie kamerası 32 megapikseldir. Bir MediaTek yonga seti tarafından desteklenecek. Yonga seti 6GB RAM ile eşleşecek ve dahili bir 128 GB depolama alanıyla gelecek.