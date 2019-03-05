Oppo F11 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Mumbai’deki bir açılış etkinliğinde Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, en yeni premium orta sınıf akıllı telefonu olan Oppo F11 Pro‘yu piyasaya sürdü. Bununla birlikte şirket, benzer özelliklere sahip olan daha düşük model Oppo F11‘i de tanıttı.

Oppo F11‘i Pro modelinden farklı olarak şirket, açılır selfie kamerası yerine su damlası çentiğine selfie kamerasını yerleştirmiştir. Bu sayede Oppo F11 modeli Pro’ya göre daha ucuz olmuştur. Telefon yaklaşık 283 dolarlık fiyat etiketine sahiptir. 15 Mart’tan itibaren çevrimiçi ve çevrimdışı mağazalardan satın alınabilecek.

Oppo F11, yükseltilmiş sürümünde bulunan aynı FullHD+ (2340 x 1080 piksel) ekran çözünürlüğü ve 6.5 inç Panoramik ekrana sahip. Donanım olarak, MediaTek Helio P70 sekiz çekirdekli 12nm yonga seti akıllı telefona güç veriyor.

4GB RAM ve 128GB dahili depolama ile geliyor. Bu durum biraz ilginçtir. Çünlü 6GB RAM ile birlikte gelen Pro modelinde sadece 64GB dahili depolama alanı var. Ayrıca, telefonun depolama kapasitesini daha da genişletebilmenizi sağlayan microSD kart yuvasına sahip.

Kamera bölümünde ise, akıllı telefon bir LED flaş ile birlikte bir 48MP + 5MP çift arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Düşük ışıklı fotoğrafçılığa yönelik Ultra Gece Modu ile birlikte daha iyi fotoğrafçılık sonuçları sağlayan birkaç AI tabanlı özelliğe sahiptir.

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Ön tarafında ise su damlası çentikte bulunan 16MP selfie kamerası mevcut. Ek güvenlik sağlamak için arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörü vardır. Cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS / GLONASS ve mikro USB bağlantı noktası bulunur.