Oppo F19 Pro Plus, Canlı Canlı Görüntülendi!

Oppo’nun yeni akıllı telefon serisini 8 Mart’ta piyasada yerini alacak. Tanıtımına günler kala Oppo F19 serisinin en üst modeli YouTube’da bir videoya konu oldu. Video resmi duyurudan önce ortaya çıktığı için çok yakında kaldırılabilir.

Video, F19 Pro Plus 5G‘nin mavi renkli paketini göstererek başlıyor. Cihazın arkadan görünümü, model numarasının CPH2213 olduğunu ve 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile donatıldığını ortaya koyuyor. Cihazın alt tarafında bulunan etiket, 16,34 cm ekrana (6,43 inç), 16 megapiksel ön kameraya sahip olduğunu ve 173 gram ağırlığında olduğunu gösteriyor.

Oppo F19 Pro Plus 5G’nin ekranına yerleştirilen plastik film, Smart 5G, AI vurgulama Portre Videosu, 50W Flash Charge ve System Performance Optimizer gibi temel özellikler sunacağı belirtiliyor. Telefonun yanı sıra, perakende kutusunda bir şarj cihazı, kulaklık, bir USB-C kablosu ve bir SIM tepsisi çıkarıcı bulunuyor.

Ön tarafta, Oppo F19 Pro Plus 5G’nin hafif kalın bir çene girintisi ile delikli bir ekranı bulunuyor. Bir ekran içi parmak izi okuyucusu da var. Cihazın kavisli kenarlı arka paneli dikdörtgen şeklinde bir kamera muhafazası sunuyor. Dört kamera, bir LED flaş ve bir 5G markası içeriyor.

Ses düğmeleri, F19 Pro Plus 5G’nin sol tarafında bulunuyor. Sağ kenarında bir güç düğmesi yer alıyor. Telefonun alt kenarında 3,5 mm ses girişi, bir USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası bulunuyor. Telefon, AMOLED ekrana, Dimensity 800U işlemci ve 4,500mAh batarya ile raflarda yerini alacak.