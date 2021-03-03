Ana Sayfa Akıllı Telefon Oppo F19 Pro Plus, Canlı Canlı Görüntülendi!

Oppo F19 Pro Plus, Canlı Canlı Görüntülendi!

Oppo F19 Pro Plus telefonu uygulamalı bir videoya konu oldu. Telefonun diğer özellikleri de böylece ortaya çıktı.

Ayşen Sıla

-

0
oppo

Oppo’nun yeni akıllı telefon serisini 8 Mart’ta piyasada yerini alacak. Tanıtımına günler kala Oppo F19 serisinin en üst modeli YouTube’da bir videoya konu oldu. Video resmi duyurudan önce ortaya çıktığı için çok yakında kaldırılabilir.

Video, F19 Pro Plus 5G‘nin mavi renkli paketini göstererek başlıyor. Cihazın arkadan görünümü, model numarasının CPH2213 olduğunu ve 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile donatıldığını ortaya koyuyor. Cihazın alt tarafında bulunan etiket, 16,34 cm ekrana (6,43 inç), 16 megapiksel ön kameraya sahip olduğunu ve 173 gram ağırlığında olduğunu gösteriyor.

oppo

Oppo F19 Pro Plus 5G’nin ekranına yerleştirilen plastik film, Smart 5G, AI vurgulama Portre Videosu, 50W Flash Charge ve System Performance Optimizer gibi temel özellikler sunacağı belirtiliyor. Telefonun yanı sıra, perakende kutusunda bir şarj cihazı, kulaklık, bir USB-C kablosu ve bir SIM tepsisi çıkarıcı bulunuyor.

Ön tarafta, Oppo F19 Pro Plus 5G’nin hafif kalın bir çene girintisi ile delikli bir ekranı bulunuyor. Bir ekran içi parmak izi okuyucusu da var. Cihazın kavisli kenarlı arka paneli dikdörtgen şeklinde bir kamera muhafazası sunuyor. Dört kamera, bir LED flaş ve bir 5G markası içeriyor.

oppo

Ses düğmeleri, F19 Pro Plus 5G’nin sol tarafında bulunuyor. Sağ kenarında bir güç düğmesi yer alıyor. Telefonun alt kenarında 3,5 mm ses girişi, bir USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası bulunuyor. Telefon, AMOLED ekrana, Dimensity 800U işlemci ve 4,500mAh batarya ile raflarda yerini alacak.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakYoutube

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Galaxy Note 10 Lite One UI 3.1 Güncellemesini Aldı!

Kore'li dev Samsung, güncelleme politikasında değişikliğe gider eski, yeni veya üst, orta segment demeden akıllı cihazlarını güncellemeye devam ediyor. Şirket en son Android 11...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Galaxy Tab S6 Lite İçin Android 11 Güncellemesi Yayımlandı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, çıkardığı akıllı telefonlarının yanı sıra tablet bilgisayar modelleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Şirket geçtiğimiz Ocak ayında yeni Galaxy...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Lenovo Legion 2 Pro Çift Turbo Soğutma İle Geliyor!

Lenovo, akıllı telefon pazarında eski başarısını yakalamak için oyuncu sınıfı akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Şirketin yeni serisi ise Legion 2 olarak karşımıza çıkıyor....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo F19 Pro Plus, Canlı Canlı Görüntülendi!

Oppo'nun yeni akıllı telefon serisini 8 Mart'ta piyasada yerini alacak. Tanıtımına günler kala Oppo F19 serisinin en üst modeli YouTube'da bir videoya konu oldu....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Black Shark 4 Serisinin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Black Shark 4 serisi oyun akıllı telefon sektöründe Asus Rog Phone 5'e bir rakip olacak. Telefon serisi hakkındaki yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014