Oppo F19 Pro Plus, Geekbench’te Görüntülendi!

Oppo’nun çok yakında Oppo F19 serisi akıllı telefonlarını piyasaya süreceği onaylandı. Serinin Oppo F19, Oppo F19 Pro ve Oppo F19 Pro Plus 5G olmak üzere üç model içermesi bekleniyor. Bu telefonların tasarımı ve özellikleri haberlere konu oluyor. Şimdi ise serinin en büyük abisi, namıdiğer Oppo F19 Pro Plus Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi.

91Mobiles tarafından tespit edilen Geekbench listesine göre Oppo F19 Pro Plus 5G, CPH2213 model numarasını taşıyacak. Liste, telefonun 8GB RAM ve Android 11 ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 800U işlemci tarafından destekleneceğini ortaya koyuyor. Oppo F19 Pro Plus, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla yaklaşık 596 puan ve 1767 puan almayı başardı.

Oppo F19 Pro + 5G bir ekran parmak izi okuyucusu ile 6,4 inçlik AMOLED FHD + zımba deliği ekrana paneli bulunduruyor. Telefonda 32 megapiksel ön kamera ve 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren üçlü kamera sistemi yer alıyor.

F19 Pro Plus 5G, Dimensity 800U yonga seti ile destekleniyor. Telefon, 30W hızlı şarjı destekleyebilecek 4,500 mAh pil barındırıyor. Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama modelinin 339 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Öte yandan Oppo F19 Pro, bir yumruk delikli tasarım ile 6,4 inçlik AMOLED ekrana sahip olabilir. FHD + ekranın, bir ekran içi parmak izi okuyucuyla birlikte gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda 16 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. Cihazın arka kamera sistemi 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunduruyor.

Telefon, Helio P95 MediaTek işlemci tarafından destekleniyor. 30W hızlı şarjlı 4.310mAh pil barındırıyor. Telefonun 6 GB RAM + 128 GB depolama sürümünün yaklaşık 271 dolara mal olması bekleniyor.

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