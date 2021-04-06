Oppo F19 Resmi Olarak Satışa Sunuluyor!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz ay yeni F19 Pro ve F19 Pro Plus‘ı resmi olarak Hindistan pazarında satışa çıkarmıştı. Bugün ise şirket serinin normal versiyonu olan F19‘u Hindistan’da satışa çıkarıyor. Şirket şuanda yeni serisini sadece Hindistan’da satışa sunmuş durumda. Ancak ilerleyen aylarda yeni serinin küresel pazara çıkması bekleniyor.

F19‘a geri döndüğümüzde şirket yeni modelini önümüzdeki hafta ön siparişe çıkarıyor. 260 dolar fiyat etiketiyle birlikte satışa sunulan F19, Pro ve Pro Plus modellerine göre biraz daha ucuza satılacak. Bununla birlikte cihaz 4G bağlantı seçeneği, microSD kart desteği, hızlı şarj gibi özellikleri içerisinde barındırıyor.







Oppo F19, 6.43 inç 60 Hz 1080p AMOLED bir ekran ve 16 Megapiksel selfie kamera ile geliyor. Bununla birlikte cihaz içerisinde Snapdragon 662 yonga seti ve 6 GB RAM / 128 GB dahili depolamalı tek versiyonu barındırıyor.

Cihazın arka tarafında, 48 Megapiksel ana + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere üçlü kamera modülü yer alıyor. Android 11 ve ColorOS 11.1 arayüzü ile çalışan cihaz, 33 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Oppo‘nun yeni serisini ilerleyen zamanlarda ülkemize de sunması bekleniyor.