Oppo F19 Serisi Gümbür Gümbür Geliyor!

Oppo‘nun yeni telefon serisi Oppo F19‘a dair söylentiler bir süre kesintiye uğradı. Fakat telefon serisinin Şubat veya Mart ayında çıkacağı da söylentiler arasındaydı. Günler sonra Oppo F19’a dair birkaç detay gün yüzüne çıktı.

Oppo F19 serisinin posteri, bir Oppo Satış yöneticisi tarafından paylaşıldı. Kaynağa göre, görüntüdeki iki cihaz sırasıyla Oppo F19 Pro ve Oppo F19 Pro Plus 5G olarak belirtiliyor. Bu akıllı telefonlar çok yakında Hindistan’da piyasaya sürülecek. Afişe göre, Oppo F19 serisi, Oppo F19, Oppo F19 Pro ve

Oppo F19 Pro Plus 5G’den oluşacak.

Adından da anlaşılacağı gibi, yalnızca Pro Plus modeli 5G bağlantısını destekleyecek. Bu belirli telefon, Google ARCore tarafından desteklenen cihazlar listesinde de görülmüştü.

Oysa Oppo F19 Pro olarak görücüye çıkacağı söylenen resimdeki ikinci model, Oppo Reno5 F olarak satışa sunuldu. Bu nedenle Oppo F19 Pro’nun bazı bölgelerde Oppo A94 olarak piyasaya çıkması bekleniyor.

Şu an itibariyle sadece Oppo F19 Pro‘nun bazı özelliklerini biliyoruz. Bu akıllı telefonda 6,4 inç delikli AMOLED ekran, 48MP (geniş) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (monokrom) + 2MP (makro) dörtlü kamera kurulumu, 32MP selfie kamera, Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 bulunuyor.

Telefonun 30W VOOC Flash Charge 4.0 tescilli hızlı şarj protokolünü destekleyen 4,310mAh pile sahip olacağı söyleniyor. Yakın zamanda telefon hakkında daha detaylı bilgilere erişmeyi bekliyoruz.