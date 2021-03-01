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Oppo F19 Serisinin Temel Özellikleri Sızdırıldı!

Oppo F19 Pro, F19 Pro Plus 5G Amazon üzerinde görüntülendi. Telefonların temel detayları da belli oldu...

Ayşen Sıla

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oppo

Oppo’nun yeni telefon serisi Oppo F19, Amazon Hindistan’da görüntülendi. Yayınlanan video, serinin Oppo F19 Pro ve F19 Pro Plus 5G gibi iki F19 modelinin varlığını belirtiyor. Oppo’nun lansman tarihini bu hafta sonra onaylaması bekleniyor. Bu arada güvenilir bir kaynak perakende kaynaklardan çıkan bilgilere dayanarak her iki akıllı telefonun temel özelliklerini paylaştı.

Oppo F19 Pro

oppo

Oppo F19 Pro, bir yumruk delikli tasarım ile 6,4 inçlik AMOLED ekrana sahip olabilir. FHD + ekranın, bir ekran içi parmak izi okuyucuyla birlikte gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda 16 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. Cihazın arka kamera sistemi 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunduruyor.

Telefon, Helio P95 MediaTek işlemci tarafından destekleniyor. 30W hızlı şarjlı 4.310mAh pil barındırıyor. Telefonun 6 GB RAM + 128 GB depolama sürümünün yaklaşık 271 dolara mal olması bekleniyor.

Oppo F19 Pro Plus 5G

oppo

Oppo F19 Pro + 5G bir ekran parmak izi okuyucusu ile 6,4 inçlik AMOLED FHD + zımba deliği ekrana panelo bulunduruyor. Telefonda 32 megapiksel ön kamera ve 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren üçlü kamera sistemi yer alıyor.

F19 Pro + 5G, Dimensity 800U yonga seti ile destekleniyor. Telefon, 30W hızlı şarjı destekleyebilecek 4,500 mAh pil barındırıyor. Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama modelinin 339 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Oppo F19 hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Cepkolik
KaynakAmazon India

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