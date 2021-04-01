Oppo F19 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen ay F19 Pro ve F19 Pro + ‘yı piyasaya sürdükten sonra, Oppo şimdi serinin üçüncü üyesi F19‘u tanıttı.

Oppo F19, FHD + çözünürlüğe ve standart 60Hz yenileme hızına sahip 6,43 inç AMOLED ekran ile geliyor. 16MP selfie kamerası için sol üst köşede bir delik yer alıyor. Bizi şarşırtan bir diğer özellik ise bu telefonda ekranın altına gömülü bir parmak izi tarayıcısı kullanılmış olması.

Arka tarafta, 48MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik modülünün eşlik ettiği kare bir kamera kurulumu bizi karşılıyor.

işlemci tarafında Snapdragon 662, microSD ile daha da genişletilebilen 128GB depolama ve 6GB RAM kullanılmış. Pil açısından bakıldığında, 33W hızlı şarj sağlayan 5.000 mAh gücünde bir batarya görüyoruz. Yazılım cephesinde, Android 11’in üzerine Oppo’nun ColorOS 11.1 arayüzünün olduğunu görüyoruz.

Oppo F19: 48 MP, f/1.7 + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4 Kamera Kurulumu ile geliyor.

Oppo F19, Prism Black, Midnight Blue renklerinde satışa sunulacak. Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik ayrıntıları henüz açıklanmadı.

OPPO 50W Hızlı Şarj

5 Dakikalık Şarj, 3,5 Saat Video Oynatma

Ayrıca Oppo, telefonun 6 Nisan’da Hindistan’da tanıtılacağıve öğlen 12’de gerçekleşmesi planlanan bir açılış konuşmasıyla doğruladı. Ülkemizdeki durumunu ise henüz tahmin edemiyoruz.