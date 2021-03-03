Ana Sayfa Akıllı Telefon Oppo F19, Üç Farklı İsimle Diğer Pazarlara Gelecek!

Oppo F19, Üç Farklı İsimle Diğer Pazarlara Gelecek!

Darwin kod adlı Oppo telefonu, farklı pazarlarda farklı isimlere sahip olacak. İşte yepyeni detaylar...

Ayşen Sıla

-

0
oppo.jpg

Güvenilir bir kaynak tarafından yapılan yeni sızıntıya göre, Darwin kod adlı yeni bir Oppo akıllı telefon, Oppo F19 adıyla Hindistan’da piyasaya sürülecek. Aynı telefon Oppo Reno5 F olarak gelecek ve Oppo A94 olarak Avrupa’da satışa sunulacak. Oppo F19’un özellikleri henüz tam olarak bilinmese de serinin kalan telefonlarına dair bilgi sahibiyiz.

Oppo F19 Pro Plus 5G, CPH2213 model numarasını taşıyacak. Liste, telefonun 8GB RAM ve Android 11 ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 800U işlemci tarafından destekleneceğini ortaya koyuyor. Oppo F19 Pro Plus, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla yaklaşık 596 puan ve 1767 puan almayı başardı.

Oppo F19 Pro + 5G bir ekran parmak izi okuyucusu ile 6,4 inçlik AMOLED FHD + zımba deliği ekrana paneli bulunduruyor. Telefonda 32 megapiksel ön kamera ve 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren üçlü kamera sistemi yer alıyor.

oppo.jpg

F19 Pro Plus 5G, Dimensity 800U yonga seti ile destekleniyor. Telefon, 30W hızlı şarjı destekleyebilecek 4,500 mAh pil barındırıyor. Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama modelinin 339 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Öte yandan Oppo F19 Pro, bir yumruk delikli tasarım ile 6,4 inçlik AMOLED ekrana sahip olabilir. FHD + ekranın, bir ekran içi parmak izi okuyucuyla birlikte gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda 16 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. Cihazın arka kamera sistemi 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunduruyor

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakVoice

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Galaxy Note 10 Lite One UI 3.1 Güncellemesini Aldı!

Kore'li dev Samsung, güncelleme politikasında değişikliğe gider eski, yeni veya üst, orta segment demeden akıllı cihazlarını güncellemeye devam ediyor. Şirket en son Android 11...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Galaxy Tab S6 Lite İçin Android 11 Güncellemesi Yayımlandı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, çıkardığı akıllı telefonlarının yanı sıra tablet bilgisayar modelleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Şirket geçtiğimiz Ocak ayında yeni Galaxy...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Lenovo Legion 2 Pro Çift Turbo Soğutma İle Geliyor!

Lenovo, akıllı telefon pazarında eski başarısını yakalamak için oyuncu sınıfı akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Şirketin yeni serisi ise Legion 2 olarak karşımıza çıkıyor....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo F19 Pro Plus, Canlı Canlı Görüntülendi!

Oppo'nun yeni akıllı telefon serisini 8 Mart'ta piyasada yerini alacak. Tanıtımına günler kala Oppo F19 serisinin en üst modeli YouTube'da bir videoya konu oldu....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Black Shark 4 Serisinin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Black Shark 4 serisi oyun akıllı telefon sektöründe Asus Rog Phone 5'e bir rakip olacak. Telefon serisi hakkındaki yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014