Oppo F19, Üç Farklı İsimle Diğer Pazarlara Gelecek!

Güvenilir bir kaynak tarafından yapılan yeni sızıntıya göre, Darwin kod adlı yeni bir Oppo akıllı telefon, Oppo F19 adıyla Hindistan’da piyasaya sürülecek. Aynı telefon Oppo Reno5 F olarak gelecek ve Oppo A94 olarak Avrupa’da satışa sunulacak. Oppo F19’un özellikleri henüz tam olarak bilinmese de serinin kalan telefonlarına dair bilgi sahibiyiz.

Oppo F19 Pro Plus 5G, CPH2213 model numarasını taşıyacak. Liste, telefonun 8GB RAM ve Android 11 ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 800U işlemci tarafından destekleneceğini ortaya koyuyor. Oppo F19 Pro Plus, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla yaklaşık 596 puan ve 1767 puan almayı başardı.

Oppo F19 Pro + 5G bir ekran parmak izi okuyucusu ile 6,4 inçlik AMOLED FHD + zımba deliği ekrana paneli bulunduruyor. Telefonda 32 megapiksel ön kamera ve 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren üçlü kamera sistemi yer alıyor.

F19 Pro Plus 5G, Dimensity 800U yonga seti ile destekleniyor. Telefon, 30W hızlı şarjı destekleyebilecek 4,500 mAh pil barındırıyor. Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama modelinin 339 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Öte yandan Oppo F19 Pro, bir yumruk delikli tasarım ile 6,4 inçlik AMOLED ekrana sahip olabilir. FHD + ekranın, bir ekran içi parmak izi okuyucuyla birlikte gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda 16 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. Cihazın arka kamera sistemi 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunduruyor