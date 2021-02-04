Oppo F19 ve F19 Pro Mart Ayında Sunulabilir!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Oppo, akıllı telefon pazarına yeni modellerini sunmaya hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı iki yeni modeli F19 ve F19 Pro, önümüzdeki ay Hindistan’da düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Bunun dışında bugün bu iki akıllı telefon modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Oppo, yeni modellerinin tanıtımından kısa bir süre sonra Mart ayı içerisinde cihazlarını satışa çıkarmayı planlıyor.

Yeni F19 serisi bir önceki nesil olan F17‘nin devamı niteliğinde olacak. F19 serisi için ortaya 10x optik zoom merceği olan bir kamera modülü söylentisi çıkmıştı ancak şirket bunu resmi olarak doğrulamadı.

Şuan da F19 serisi için ortaya çıkan bilgiler bu yönde oldu. Ancak ilerleyen günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağı bekleniyor. Bununla birlikte Oppo‘nun yeni F21 serisini de 2021 yılının ikinci çeyreğinde tanıtacağı ifade ediliyor.