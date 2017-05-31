Oppo F3 Black Edition, 4 Haziran’da piyasaya çıkıyor

Oppo, şirketin F3 “Selfie Expert” akıllı telefonunun yakında bir Black Edition modeli olacağını açıkladı. Bir Facebook postasında cihazın 4 Haziran’da Hindistan’da piyasaya çıkacağını doğruladı.

F3 Plus, nisan ayında piyasaya çıktı ve halihazırda bir Black Edition modeline sahip. Öte yandan F3, bu ayın başında piyasaya çıktı ve Black Edition tam bir ay sonra piyasaya sunulmuş olacak.

Oppo F3 Black Edition ile ilgili henüz başka bir detaya sahip değiliz. Fiyatı ve Türkiye’ye ya da avrupa ülkelerinde satışa çıkış tarihi gibi bilgilere ulaştığımızda bu sayfayı güncelleyeceğiz.