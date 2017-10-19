Oppo F5, 3 Farklı Model ile Gelecek

Oppo F5‘in piyasaya çıkmasına bir hafta kaldı, ancak bir sonraki “Selfie Uzmanı” nın bazı özelliklerini ve sürümlerini biliyoruz. Tayland’dan bir fotoğrafa göre, cihaz standart bir Oppo F5, daha güçlü bir Oppo F5 6 GB ve daha uygun fiyatlı bir Oppo F5 Youth olarak satışa sunulacak.

Vanilla Oppo F5 4 GB RAM modeli, “AI Beauty” selfie kamera 20 MP sensör ve ne yazık ki, modası geçmiş Android Marshmallow olması bekleniyor. Ekran büyük ihtimalle 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 18: 9 FullView ekran olacaktır.

Oppo F5 6 GB, tahmin ettiğiniz gibi, 6 GB RAM olarak gelecek. Diğer tüm özelliklerinin aynı kalması bekleniyor.

Oppo F5 Youth, en önemli özellik olan telefonun (selfie kamera) düzenli Oppo F5’ten hafif bir gerileme oluşturuyor. Sensör 16 MP’ye düşürülecek, ancak en azından telefon, Yüzdeki Kilit Açma ve akıllı güzellik filtreleri gibi diğer düzgün özellikleri de barındıracak.

Posterde görüldüğü gibi, VIP kart, Oppo çantası ve benzersiz bir hediye poşeti gibi hediye ürünleri ile ön sipariş için üç çeşit de mevcuttur.