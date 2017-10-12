Oppo F5‘in bu ay geleceğini zaten biliyoruz ve şu ana kadar Filipinler’in telefonu ilk alan arasında olacağı teyit edildi. Şimdi, Çinli şirket resmi olarak cihazın çıkacağı pazarları doğruladı.

Akıllı telefon aşağıdaki Asya ülkelerinde kullanıma sunulacak: Hindistan, Endonezya, Malezya, Myanmar, Filipinler, Tayland ve Vietnam.

Bunun lansman pazarlarının nihai listesi olup olmadığı belli değil. Bu pazarlar ilk çıkış dalgasının bir parçası olabilir ve şirket, cihazın aldığı tepkiye göre kullanılabilirliği genişletecektir.

Oppo, lansmanla ilgili bilgi bir yana, F5’in şirketin tam ekranlı FHD + (2160 x 1080 piksel) özelliğindeki ilk telefonu olduğunu doğruladı.

Şirket ayrıca “çığır açan” A.I. ile Güzellik Tanıma teknolojisi gibi bir özellik kullanıyor. Bu özellik muhtemelen selfie çekim yapıldığında bir yapay zeka kullanarak kullanıcıya iltifat edecek.

Oppo, “A.I, her çekimi kendi kendine öğrenecek ve geliştirecektir” dedi. F5, 26 Ekim’de resmi hale getirilecek.