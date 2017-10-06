Oppo’nun ilk 18: 9 akıllı telefonu resmi açılışa yaklaşıyor. Filipinler’de sürmekte olan bir kampanya sayesinde bir selfie uzmanı olma konusuna odaklanan Oppo F5, yeni bir görünüm kazandı.

Telefonun en yeni görünümünü aşağıdaki videoda bulabilirsiniz. Oppo F5’i her iki taraftan da görebilirsiniz; neredeyse çerçeve içermeyen 18: 9 ekran, arkasında 20MP tekli kamera ve ön tarafında 16MP çift kamera bulunmaktadır.

Ve hashtag’ları takip ederseniz #OPPOF5 ve #CaptureTheRealYou Facebook’ta Oppo F5’ten daha fazlasını görebilirsiniz. Filipinler’deki aynı reklam kampanyası, bazı kaynaklara göre 26 Ekim’de telefonun satışa sunulacağını iddia ediyor. Bu tarihi başka kaynaklar da doğruluyor.