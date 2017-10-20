Oppo F5 Video Reklamı Sızdırıldı

Oppo F5‘in 26 Ekim’de piyasaya çıkacağını zaten biliyoruz. Telefonla ilgili sızıntı şimdilerde Instagram‘da dönen bir video ile devam ediyor. Video kullanılan telefonun selfie kamerasını gösteriyor. “Selfie Redesigned” sloganı ve 13 Kasım tarihi ile sona erer.

Aşağıda bulunan video esnasında “Gerçek güzellik nedir” sorusu soruluyor. Daha sonra Endonezyalı yıldızlar Chelsea Islan ve Raline Shah, selfie videolarını alırken güzellik algılarıyla ilgili daha fazla açıklama yapıyor.

Video klibinde görünen tasarım detayları oldukça zor. Oppo F5’in arkasında oval bir parmak izi ve 18: 9’luk FullView ekranı olacak.

Bu arada gelen bazı bilgilere göre Oppo F5‘in üç değişik çeşidi var. Bir vanilya versiyonu, bir 6 GB seçenekli modeli ve Oppo F5 Youth adlı daha ucuz bir modeli bulunuyor.