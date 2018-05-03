Oppo F7 Benchmark Testlerinde Hile Yapmış!

Vietnamlı bir blog Oppo F7‘nin benchmark sonuçlarını bugün ele geçirdi ve analiz etti. Oppo‘nun bir başka telefonunda bir kez daha benchmarklarda hile yaptığını bu analiz bize açıkça gösterdi.

Geçen yıl Oppo F3 modelinde hile ile suçlanan Oppo şimdi de Oppo F7 modelinde hile yapmakla suçlanıyor.

Blog’a göre Helio P60 işlemci, AnTuTu testinde 2.0GHz’e kadar tüm çekirdeklerini artırarak çok daha yüksek bir performans gösterdi.

Bunu doğrulamak için blog editörleri gerçek olanın paket adıyla sahte ve temel olarak boş bir AnTuTu Benchmark uygulaması (com.AnTuTu.ABenchMark) oluşturdu. Uygulamayı telefonda çalıştırdıklarında Oppo F7‘nin tüm termal eşikleri göz ardı ederek 2.0 GHz’e kadar tekrar yükseldiği görüldü. Oppo‘nunbenchmark testlerinde sürekli adının hileler ile anılması satışlarına ne kadar etki edecek bilemiyoruz. Ancak marka adına büyük bir leke sürdükleri kesin.

Bizden size küçük bir tavsiye olsun. Oppo‘nun bir telefonunu alırken dikkatli olun.