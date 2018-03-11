Çinli akıllı telefon devlerinden biri olma yolunda ilerleyen Oppo, ardı ardına yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam ediyor. Markanın son olarak ise Oppo F7 modelini tanıtacağı gündeme gelmiş ve yeni modelin ilgi çekici özelliklerinin olacağı vurgulanmıştı. Gelen tüm bu iddiaların ardından Oppo F7 akıllı telefonlarının resmi olarak ilk paylaşımı da yapıldı. Marka resmi sosyal medya hesabından yeni akıllı telefonlara ilişkin paylaşımlar yaptı ve yeni modellerin bazı detaylarını ortaya çıkardı.

Oppo F7 Nasıl Bir Model Olacak?

Oppo resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla beraber Oppo F7 akıllı telefonlarının ilk görselleri de ortaya çıkmış oldu. Resmi Oppo hesabından yapılan paylaşım sonrasında yeni akıllı telefonların tasarımı ortaya çıkmış oldu. Bu paylaşımla beraber telefonun çentik alanına sahip olduğu görülüyor.

iPhone X akıllı telefonlarıyla başlayan çentikli ekran tasarımı sürecine Android akıllı telefonlarının da devam edeceğini gösteren paylaşımlar, Oppo F7 modelinin çentik bölümünü nasıl kullanacağını da gösteriyor. Amiral gemisi akıllı telefonları için yer verilen özelliklerle beraber gelmesi beklenen yeni telefonları, çentik bölümünde iPhone X akıllı telefonlarından farklı olarak daha mini bir alan kullandığı görülüyor.

Tasarım kısmında çok daha mini bir çentik boşluğuyla dikkat çekecek olan markanın, ekran boyutu kısmında da bir genişlemeye gideceği konusunda bilgiler var. Elde edilen bilgilere göre Oppo F7 serisinin ekran boyutu 6.2 inç seviyesine kadar çıkacak. Full HD+ çözünürlük değeri ve 6.2 inç ekranlarıyla beraber fark oluşturması beklenen telefonların 19:9 ekran oranıyla da dikkat çeken modeller arasında olması bekleniyor.

Telefonların teknik özellikleri kısmında ise çok fazla bir detay elde edilmiş değil. Bunun için yeni akıllı telefonların çok fazla özellikleri bilinmiyor ancak ön kamera kısmında 25 MP gibi oldukça yüksek bir değere imza atılacağı biliniyor. Özel bir selfie modu ve kameranın algılaması konusunda çok daha farklı bir teknolojiyle beraber geleceği belirtilen Oppo F7 akıllı telefonlarının, tüm bu özellikleri 26 Mart tarihinde yapılacak olan tanıtımla beraber kesinleşecek.