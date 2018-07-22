Tasarım konusunda yaptığı değişikliklerle kendisini gösteren Oppo, yeni akıllı telefon modelleriyle yeniden piyasaya girmeye hazırlanıyor. Markanın yeni akıllı telefon modelleriyle ilgili olarak ortaya çıkan ilk detay ise yeni telefonların sertifikaları oldu. Sertifika bilgilerine göre yeni modeller Oppo F9 ve F9 Plus adıyla gelecek.

Daha önce de piyasaya sürülen F serisinin yeni akıllı telefonları olacak olan Oppo F9 ve F9 Plus akıllı telefonlarının sertifikalarıyla beraber bazı önemli bilgilerde ortaya çıktı. Hemen yeni akıllı telefonların özellikleri konusunda bilinen detaylardan söz edelim. Bakalım yeni modeller neler sunacak?

Oppo F9 ve F9 Plus İddialı Geliyor

Yeni seri akıllı telefon modellerinin en dikkat çeken kısmının kameraları olması bekleniyor. Hem Plus modelinde hem de ana modelde çift kamera diziliminin olacağı ve yan yana kameraların sunulacağı bilgisi var. Bunun dışında yeni modellerin içerisinde MediaTek Helio P60 işlemcilerinin yer alacağı bilgisi de var. Fakat yeni işlemci modellerinin hangi seride karşımıza çıkacağını bilemiyoruz. Ana model ile Plus modelinin arasında bir fark olması söz konusu olabilir.

Bunun dışında yeni modelin ekranları konusunda ise bir bilgi söz konusu değil. Muhtemelen 5.5 inç ekranların daha üzerinde bir ekran boyutunu görmek mümkün olacak. Eski modellerde de genel olarak bu seviyelerde ekran boyutlarının sunulduğunu görmüştük. Aynı durumun Oppo F9 ve F9 Plus akıllı telefonlarında da geçerli olacağından söz ediliyor. Cihazın genel olarak teknik özellikleri kısmında sızdırılan bilgiler bu şekilde. Bu detayların dışında yeni akıllı telefonların çıkış tarihi içinse çok detaylı olmasa bile bazı bilgiler bulunuyor.

Buna göre Oppo F9 ve F9 Plus modellerinin Eylül ayına doğru tanıtımı yapılacak. Ağustos sonu, Eylül ayının başları gibi tanıtımın yapılmasından söz ediliyor. Telefonun fiyatı kısmında da yine önemli bir fark beklenmediğini ekleyelim. Beklentiler 290 dolar seviyesinde bir akıllı telefon modelinin sunulacağı yönünde. Yeni detaylar geldikçe, paylaşımlara devam edeceğiz. Şu an bilgiler bunlar ile sınırlı.