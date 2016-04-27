Uzun süredir hakkında çıkan söylentileri paylaştığımız Oppo Find 9 şimdi de 4K ekranla geleceği söylentisiyle karşımızda. Bunun dışında telefonun tanıtılması beklenen tarihte sızdırıldı. Detaylar haberimizde.

Oppo, geçtiğimiz sene birçok telefon modelini piyasaya çıkarmış olmasına rağmen bunların hiçbiri üst segment değildi. Bu kategoriye yönelik en son 2014 yılında Find 7 modelini çıkartan Oppo’nun 2015 yılında Find 9 ile karşımıza çıkacağı iddia ediliyordu.

2015 yılı bitmesine rağmen Find 9 ortalıkta gözükmezken, yeni amiral gemisi için gözler 2016’ya çevrilmişti. Şimdi de bu telefonla alakalı yeni bilgiler Çin’den geldi.

Alınan bilgilere göre Oppo Find 9 modeli, Haziran ayında tanıtılacak ve çok kısa bir süre içerisinde de satışa sunulacak. Bu bilgi henüz doğrulanmasa da alındığı kaynak bakımından son derece güvenilir olduğu söyleniyor.

Oppo Find 9 Fiyatı ve Özellikleri

Oppo Find 9’un özelliklerinden bahsedecek olursak 4K çözünürlükte ekran, Snapdragon 820 yongaseti, 128 GB depolama alanı ve 6GB RAM olacağı belirtiliyor. Bunun dışında Super VOOC hızlı şarj özelliği ve Smart Sensor resim stabilizasyonu desteği bulunan kameranın yer alacağı söyleniyor.