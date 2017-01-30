Oppo Find 9 Çerçevesiz Ekranı ve Teknik Özellikleri ile Dikkat Çekiyor

Çin’in iddialı telefon üreticilerinden Oppo firmasının çerçevesiz ekrana sahi bir model çıkartacağı uzun süredir konuşulmaktaydı. Çerçevesiz ekrana sahip olacak olan modelin detaylı teknik özellikleri sızdırıldı.

Oppo Find 9 adını alacak olan yeni modelin üst segment ve orta segment olmak üzere iki varyasyonu bulunmakta. Üst segment gücünü Snapdragon 835 işlemcisinden alırken orta segment ise Snapdragon 653 işlemcisinden güç alıyor. Üst segment modelde 6 Gigabayt RAM ve 128 Gigabayt dahili depolama alanı bulunmakta. Orta segment modelde ise 4 Gigabayt RAM ve 64 Gigabayt dahili depolama alanı bulunuyor.

Her iki model de 5.5 inç büyüklüğünde çerçevesiz QHD ekran ile geliyor. Modellerde 21 Megapiksel arka ve 16 Megapiksel ön kamera bulunmakta. Cihazların 4100 mAh kapasitesinde batarya sahip olması uzun kullanım süreleri sunmalarını sağlıyor.

Üst segment modelin 600 dolar fiyat etiketine sahip olması beklenirken orta segment için herhangi bir fiyat tahmini bulunmamakta. 2017 yılının ilk yarısında piyasaya çıkması beklenen telefon yılın en iyi telefonları arasında yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.