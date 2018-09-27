Oppo Find X, 10GB RAM'e Sahip İlk Telefon Olabilir.

Oppo Find X üzerinde yapacağı yeniliklerle yetinmeyecek gibi görünüyor. Temmuz ayında piyasaya sürülen telefon, kısa bir süre önce TENAA listelemesin de açıklandığı üzere 10 GB‘lık bir sürümle tekrardan karşımıza çıkacak.

Telefon 6.42 inç 1080x2340px Super AMOLED, çift 16 f / 2.0 + 20MP f / 2.0 kamera ve ön 25MP kamera, kayan kamera mekanizması da dahil olmak üzere çoğu özelliğiyle aynı olacak gibi görünüyor.

Cihazın görüntüleri sadece resmi mevcut renkleri mavi ve kırmızı olarak gösterirken, yeni bir tane olan gri renge de dikkat çekiyor.