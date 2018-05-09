Oppo Find X Çizimleri Sızdırıldı! 3 Kamera ve Ekranda Parmak İzi Tarayıcısı!

Oppo, Nisan ayında “Oppo Find X” ismini dilledirmeye başladığından beri söylentiler bu telefonun şirketin yaklaşan muhtemel amiral gemisi telefonu olabileceğini öne sürüyor. İddia edilen Oppo Find X‘in ön ve arka tasarımı bugün ortaya çıktı.

İddia edilen Oppo Find X‘in Oppo R15 gibi çentikli bir ekrana sahip olduğu görünüyor. Bu çentik Find X‘in ekranının 19:9 en boy oranını sunduğunu gösterir. Yan kenarları neredeyse yok ancak alt çerçevesi ise biraz kalın. Find X‘in arka tarafı dikey olarak düzenlenmiş üçlü kamera kurulumuna ve LED flaşa sahip.

Parmak izi okuyucusu Find X‘in ön veya arka taraflarında mevcut değil. Bu durum cihazın bir ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip olabileceği anlamına gelebilir. Çinli üretici son zamanlarda Find X‘in gerçek olması durumunda ileri biyometrik tanıma teknolojisine sahip olabileceğini öne süren ekran içi parmak izi tarayıcı için bir patent onayı almıştı. Diğer söylentiler ise cihazın süper hızlı 15 dakikalık hızlı şarjı ve 5x kayıpsız zoom gibi daha gelişmiş özellikler sağlayabileceğini gösteriyor. Çin’deki orta sınıf telefonlar için piyasada sert rekabet var. Çünkü ülkede çok sayıda akıllı telefon üreticisi bulunuyor. Oppo son yıllarda R, F ve A serisi akıllı telefonlar yayınlamaya odaklanmıştı. Bu strateji Çin’de iyi bir pazar payı kazanmasına izin verdi. Ancak şirket 2014’te piyasaya sürülen Oppo Find 7 akıllı telefonunun ardından bir amiral gemisi telefonu çıkarmadı. Söylentiler Oppo‘nun bu yıl yüksek kaliteli pazarı hedeflemek için bir Find serisi telefon yayınlayabileceğini bize söylemişti.

Geçtiğimiz yıllarda Find 9 ve Find 11 isimli söylentiler vardı ama hepsi yanlış olduğu ortaya çıktı. Ancak yeni söylentiler Çinli üreticinin bu yıl Oppo Find X telefonunu piyasaya süreceğini iddia ediyor. Bir amiral gemisi telefon olarak ilk kez spekülasyon yapıldığı için Snapdragon 845‘e sahip olabilir.