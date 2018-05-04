Oppo Find X Geliyor! Üst Seviye Bir Amiral Gemisi Mi Olacak?

Oppo, 2014 yılında Oppo Find 7 akıllı telefonunu piyasaya sürdükten sonra yeni bir Find serisi telefonu piyasaya sürmedi. Oppo R, F ve A serisi akıllı telefonlar satmaya daha çok odaklanmış görünüyor. Çinli üreticinin önceki ay içinde “Oppo Find X” lakabını markalaştırdığı bildirildi. Bu durum şirketin yeni bir Find serisi amiral gemisi akıllı telefonu tanıtmaya hazırlanma ihtimalini bize gösteriyor.

Yakın zamanda yapılan bir pazar araştırması Çin akıllı telefon pazarının bu yıl 1. çeyrekte yavaşlama ile karşılaştığından dünya çapında akıllı telefon satışlarının da düştüğünü gösterdi. Bir başka rapor da Oppo‘yu dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon markası haline geldiğini söyledi.

Yakın geçmişte Oppo aslında temel olarak düşük bütçeli telefonlardan orta seviyeli ve üst orta sınıf telefon üretimine geçmeye odaklanmış durumda. Şirket son zamanlarda Oppo Find X ismini dillendirdiği için yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışabileceği tahmin ediliyor.

Oppo Find 7‘nin ardından gelecek modelin Oppo 9 olarak çıkması bekleniyordu. Firmanın Find 9 yerine Find X’i başlatmasının olası nedeni birinci sınıf özellikler ile gelecek olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyoruz.

Yakında gerçekleşecek bir Oppo etkinliğinin sızdırılmış bir davetiyesi Weibo’da dün ortaya çıktı. Görseller bize etkinliğin ağırlıklı olarak 5G bağlantısı ve 3D yapılandırılmış teknoloji üzerinde yoğunlaşacağını ortaya koyuyor. Oppo Find X bu yıl piyasaya sürülecekse 5G desteğini taşıyamayabilir. Ancak 3D yüz tanıma için 3D yapılandırılmış özellikler taşıyabilir. Yakın geçmişte Oppo süper hızlı 15 dakikalık hızlı şarjı ve 5x kayıpsız zoom gibi gelişmiş teknolojilerini sergiledi. Çinli şirket ayrıca son zamanlarda ekran içi parmak izi tarayıcı için de patente başvurdu. Oppo Find X‘in tüm bu gelişmiş özelliklerle birlikte gelme ihtimali var. Eğer tüm bu özellikleri bünyesinde barındıracak olursa piyasaya bomba gibi girebilirler.